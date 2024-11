Samsung Galaxy Watch7: PERFEZIONE con touch avanzato al 21% in meno

Il Samsung Galaxy Watch7 è l’alleato ideale per chi ama tenersi in forma e monitorare ogni dettaglio del proprio allenamento con un tocco di stile, e oggi costa solamente 251,99€ grazie al 21% di sconto Amazon!

Se sei un appassionato di sport o semplicemente cerchi uno smartwatch versatile e dal design accattivante, il Galaxy Watch7 in versione verde con ghiera touch è quello che fa per te!

Un design cool per ogni attività sportiva

Dimentica i classici orologi sportivi: il Galaxy Watch7 in alluminio verde è elegante, robusto e perfetto per accompagnarti dal lavoro alla palestra. Con il suo display AMOLED e il colore accattivante, si fa notare ma senza mai sembrare fuori posto. La ghiera touch rende la navigazione nel menu intuitiva e veloce, perfetta anche durante gli allenamenti più intensi.

Dormire bene è fondamentale per avere energia e migliorare le performance sportive. Ecco perché il Galaxy Watch7 include una funzione di analisi del sonno avanzata, che monitora le diverse fasi del sonno e ti offre consigli personalizzati per riposare meglio. Svegliarsi riposati significa essere pronti per la prossima sfida sportiva! Mai visto prima: grazie al controllo con doppio avvicinamento di dita, puoi gestire il tuo Galaxy Watch7 senza nemmeno toccarlo! Avvicina due dita per passare da una funzione all’altra o per mettere in pausa un allenamento. Questa funzione innovativa ti permette di mantenere la concentrazione senza interrompere il ritmo dell’allenamento.

Dal controllo del sonno alla gestione con doppio avvicinamento di dita, fino al GPS integrato, è uno strumento completo per chi ama lo sport e il benessere. Acquistalo a soli 251,99€ grazie al 21% di sconto Amazon!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.