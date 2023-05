Samsung Galaxy Z Fold 5 si mostra per la prima volta in questi render

L’attesa per il prossimo Samsung Galaxy Z Fold 5 sta per concludersi, a quanto pare molto prima del previsto. Gli appassionati di tecnologia e i fan del colosso coreano potrebbero non dover aspettare fino ad agosto, data di lancio originariamente prevista per il nuovo smartphone pieghevole di punta.

Un recente tweet di Ice Universe, noto tipster su Twitter, ha fornito le dimensioni del telefono, ora verificate dal noto OnLeaks. Inoltre, Smartprix, in collaborazione con il leaker, ha ottenuto in esclusiva diverse immagini render che mostrano per la prima volta il design del nuovo pieghevole di Samsung.

Samsung Galaxy Z Fold 5: primi render

Dai render, è evidente che Samsung non si discosta dal suo consolidato design pieghevole. Tuttavia, il Galaxy Z Fold 5 avrà dimensioni diverse dal suo predecessore. Il telefono aperto misurerà 154.9 x 129.9 x 6.3mm, mentre le dimensioni piegate saranno 154.9 x 67.1 x 13.5mm.

È da sottolineare che lo spessore del telefono quando è piegato è di soli 13.4mm, più sottile del precedente Z Fold 4, che variava da 14.2mm a 15.8mm a causa del gap dell’articolazione e dell’angolo degli schermi quando era piegato. Si ritiene che il nuovo design dell’articolazione a “goccia” sia responsabile di questa riduzione dello spessore.

Anche il modulo della fotocamera posteriore ha subito alcune modifiche. Il Galaxy Z Fold 5 avrà un’isola di fotocamere sporgente con tre fotocamere e un flash LED, spostato dal basso al lato.

I display del telefono rimangono gli stessi, con un display esterno da 6.2 pollici e uno interno da 7.6 pollici, anche se le dimensioni ridotte suggeriscono che le cornici dello schermo potrebbero essere leggermente più piccole.

Specifiche tecniche

Il prossimo Galaxy Z Fold 5 dovrebbe presentare un display AMOLED più luminoso rispetto al precedente modello. Il pannello esterno di questo smartphone misurerà 6.2 pollici e avrà un refresh rate di 120hz. Per alimentare il dispositivo, si presume che sarà dotato di un SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 per Galaxy e sarà probabilmente disponibile con diverse opzioni di RAM LPDDR5X e ROM UFS 4.0.

Il Galaxy Z Fold 5 avrà una configurazione di fotocamera posteriore tripla con un possibile upgrade dei sensori della fotocamera. La fotocamera principale sarà in grado di catturare video 8K a 30fps.

Per il lancio ufficiale del nuovo pieghevole di Samsung ci toccherà attendere ancora qualche mese, è probabile che entro la fine dell’estate si terrà la presentazione, che dovrebbe vedere come secondo protagonista il nuovo pieghevole a conchiglia Z Flip 5.