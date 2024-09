Samsung Galaxy Z Fold: arriva una versione speciale con S Pen inclusa nella scocca

Recentemente, Samsung è stata nuovamente al centro di interessanti indiscrezioni riguardanti il prossimo Galaxy Z Fold Special Edition, precedentemente conosciuto con i nomi in codice “Z Fold Slim” o “Z Fold Ultra.” L’ultimo leak riguarda il supporto per la S Pen.

Secondo un rumor proveniente dal noto informatore Ice Universe su X (ex Twitter), il dispositivo pieghevole di nuova generazione potrebbe effettivamente essere compatibile con la S Pen di Samsung, contraddicendo precedenti rapporti che affermavano il contrario. Addirittura si parla si uno slot all’interno della scocca, ma su questo ci sono pareri contrastanti. Tuttavia, è importante sottolineare che nessuna di queste voci è stata confermata ufficialmente da Samsung, quindi è meglio essere prudenti.

Samsung Galaxy Z Fold: cosa sappiamo del nuovo modello?

Anche se il supporto per la S Pen si concretizzasse, ciò non significa necessariamente che ci sarà un ripiano dedicato all’interno del telefono per alloggiarla. Come accade con il Galaxy Z Fold6, gli utenti probabilmente dovranno portare la S Pen separatamente.

Il motivo principale è la mancanza di spazio; a differenza del Galaxy S24 Ultra, che ha uno slot integrato per la penna capacitiva, i dispositivi pieghevoli non dispongono dello spazio interno sufficiente per una funzione del genere. Aggiungere uno slot per ciò potrebbe richiedere compromessi, come ridurre la dimensione della batteria o aumentare lo spessore del telefono.

Oltre al supporto per il pennino tuttavia, ci sono altri rumors sul Galaxy Z Fold Special Edition. Si prevede che avrà una fotocamera principale da 200MP, un valore notevole per un device pieghevole. Il telefono dovrebbe essere anche molto sottile, con uno spessore di soli 4,9 mm da aperto e 10,6 mm da chiuso. Anche le dimensioni del pannello sembrano generose, con un display principale da 8 pollici e uno schermo esterno da 6,5 pollici.

Sebbene queste specifiche siano entusiasmanti, è importante ricordare che si tratta ancora di voci di corridoio non confermate. Samsung non ha ancora rivelato ufficialmente il Galaxy Z Fold Special Edition, quindi i dettagli, incluso il supporto per la S Pen, potrebbero cambiare. Dovremo aspettare un annuncio ufficiale per avere un quadro completo di questo intrigante dispositivo pieghevole; restate connessi con noi per ulteriori informazioni in merito.