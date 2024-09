Samsung: il nuovo Chromebook sarà incredibile

Il prossimo Chromebook di Samsung sarà dotato di tecnologia di regolazione del colore adattiva. L’OEM sudcoreano non ha rilasciato un PC con ChromeOS negli ultimi anni, ma un nuovo modello è atteso al Chromebook Showcase di Google, che si terrà a New York il 24 settembre.

Samsung Chromebook: il nuovo modello avrà uno schermo OLED

Il nuovo Chromebook di prossima generazione, che dovrebbe chiamarsi Samsung Galaxy Chromebook Plus, sarà probabilmente equipaggiato con un display con funzione di regolazione automatica dei colori. La notizia arriva da Robby Payne di Chrome Unboxed, che ha citato voci tratte da Chromium Gerrit.

Questi leaks suggeriscono che il dispositivo potrebbe avere un pannello OLED capace di adattare i colori e le temperature in base all’ambiente circostante. Questa tecnologia rappresenterebbe un importante passo avanti nel campo dei Chromebook, cambiando anche il modo in cui gli utenti interagiscono con lo schermo. Basti pensare che Apple utilizza una tecnologia simile chiamata True Tone.

Il nuovo Galaxy Chromebook Plus sarà in grado di rilevare in modo intelligente le condizioni di illuminazione dell’ambiente e regolerà automaticamente la temperatura dei colori e la saturazione in tempo reale. Ciò garantirà un comfort visivo ottimale e una chiarezza superiore, anche in condizioni di luce variabile. Di fatto, si prevede che il Galaxy Chromebook Plus utilizzi un sensore di luce ambientale ad alta precisione integrato per rilevare i cambiamenti di luce esterna. Samsung potrebbe inoltre sfruttare la fotocamera del dispositivo per rilevare le condizioni di illuminazione.

Il rapporto sottolinea che lo sviluppo di questa tecnologia potrebbe essere mirato a migliorare la funzione Night Light. In generale, i Chromebook usano un cursore per regolare la temperatura del colore, quindi esiste la possibilità che questa tecnologia venga applicata solo a tale funzione. Tuttavia, sarebbe una scelta strana, poiché gli utenti di solito impostano la temperatura del colore per la modalità notturna solo una volta, in base alle proprie preferenze. Il Galaxy Chromebook Plus potrebbe avere un display OLED da 15,6 o 16 pollici, un elemento non comune nei PC di questa fascia di prezzo.