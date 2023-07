Samsung OUTLET: svendita TOTALE Amazon sui Galaxy, SSD, TV e smartwatch

Su Amazon continuano le occasioni proposte su brand specifici, con migliaia di merce in offerta che stanno attirando le attenzioni di altrettanti potenziali acquirenti. Tra i più ricercati, immancabilmente, i prodotti del vasto ecosistema Samsung, dalle TV ai tablet fino ai famosi smartphone della serie Galaxy. Ecco i migliori da comprare in queste ore, ma occhio che a volte i prezzi calano ancora di più all’improvviso.

Samsung Galaxy Watch4 40mm

Occasionissima su Amazon: il Samsung Galaxy Watch4 colore nero da 40mm è in promozione con il 52% di sconto. Fallo tuo sfruttando questo super sconto a soli 119€, anziché al prezzo di listino di 269€. Spese di spedizioni veloci e gratuite. Solo così potrai mettere le mani su questo iconico smartwatch che grazie al nuovo sensore Samsung BioActive rileva la composizione del tuo corpo in tempo reale e ti informa man mano che gestisci i tuoi obiettivi di salute.

Samsung Galaxy Buds2

Hai presente gli spettacolari Samsung Galaxy Buds2? Quelli con tre microfoni e un’unità di registrazione vocale integrata che consentono un’elevata qualità delle chiamate, con una soluzione basata sull’apprendimento automatico che filtra il rumore per una buona intelligibilità? Ebbene, oggi questi incredibili auricolari top di gamma possono essere tuoi nella colorazione nera con appena 79€. Il tutto con le spedizioni gratuite e veloci offerte da Amazon.

Samsung T7 Shield SSD 1TB

Grande quanto una carta di credito e progettato per resistere a cadute, acqua e polvere, T7 Shield (102€) garantisce trasferimenti dati ultra rapidi per creare contenuti ovunque, ed è la soluzione ideale per la registrazione e l’editing di video ad alta definizione. Trasferisci file enormi in un attimo. Con l’ USB 3.2 Gen 2 e il PCle NVMe raggiungi velocità di lettura/scrittura sequenziali fino a 1.050/1.000 MB/s per l’ editing direttamente dal drive.

Samsung QLED 4K QE55Q65BAUXZT

Uno dei modelli di punta della casa coreana in ambito TV 50”, con tecnologia Quantum Dot e Quantum HDR che esaltano i dettagli e il contrasto, così puoi sperimentare tutta la potenza in ogni immagine. Andando oltre gli standard principali, la mappatura dinamica dei toni di HDR10+ crea neri più profondi, immagini più vivaci e dettagli sempre brillanti: le immagini sono ottimizzate nella ultra definizione 4K. Costa 529€ in offerta, con un notevole risparmio.

Soundbar HW-B430/ZF con Subwoofer

La Soundbar Samsung HW-B430/ZF è un modello 2.1, quindi con subwoofer separato da 270W. Bassi profondi, effetto surround, suono ottimizzato, è l’ideale per la visione di film e serie TV. C’è anche la compatibilità con il Dolby Atmos, e diverse funzioni come la modalità Voice Enhancement per ottimizzare l’audio in modo tale da avere dialoghi sempre più chiari e comprensibili e la funzione Bluetooth per collegare la Soundbar al tuo TV Samsung senza l’uso di fili.

Samsung Galaxy Tab A8

In questo momento su Amazon il prezzo del tablet top di gamma Samsung Galaxy Tab A8 colore Grey dal taglio 3/32GB e versione italiana, è letteralmente precipitato a 154€ dal prezzo base di 249€. Proprio così, se ti affretti e segui subito questo link puoi acquistare questo splendido tablet a un prezzo super conveniente (risparmi il 36%) con le spese di spedizioni gratuite garantite da Prime. Ma fai in fretta, l’offerta è limitata a pochi pezzi.

Samsung Galaxy Z Flip4

Il Samsung Z Flip 4, il nuovo foldable a conchiglia di Samsung con display esterno da 1,9″ è in offerta su Amazon con uno sconto di quasi 300 euro. Segui questo link e assicurati la versione di colore Light Blue col taglio da 256GB a soli 709€ e con le spedizione gratuite. La confezione contiene anche il caricabatterie Wall Charger Super Fast Charging 25W per la Ricarica Ultra-Rapida.

Samsung Galaxy A52s 5G

Il Samsung Galaxy A52s 5G con display Infinity-O FHD+ da 6,5 pollici, 6GB RAM e 128GB di memoria interna espandibile, di colore Awesome Black, in questo istante è disponibile su Amazon a soli 334€. Un prezzo ultra basso grazie ad Amazon, con più di centottanta euro circa di sconto, praticamente al minimo storico, per uno degli smartphone top del momento nei gusti del pubblico. Le spedizioni sono ovviamente gratuite e veloci in tutta Italia.

Samsung Galaxy A53 5G

Il Samsung Galaxy A53 5G vanta un display da urlo che grazie alla tecnologia FHD+, permette di guardare i tuoi contenuti in maniera incredibilmente chiara e nitida, mentre la funzione Real Smooth mantiene stabile l’immagine quando giochi o scorri lo schermo. Inoltre ha una batteria da 5.000mAh che ti consente di continuare a fare quello che stai facendo per ore e ore. Insomma, uno smartphone di tutto rispetto che oggi tra l’altro ti costa appena 340 euro anziché 469€, grazie allo sconto presente su Amazon.

