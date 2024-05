Samsung prende in giro Apple dopo la controversa pubblicità Crush di iPad Pro

Qualche giorno fa la pubblicità del nuovo iPad Pro “Crush” aveva fatto tanto rumore e scatenato l’ira social e soprattutto del mondo dei creativi. Il protagonista di quella pubblicità era una pressa idraulica, di quelle che si soliti vedere nei reel di YouTube schiacciare allegramente, e in slow motion, ogni cosa, dalle smarties alle action figures. Il concetto è semplice, nel nuovo sottilissimo iPad Pro, dotato di coloratissimo schermo Oled, c’è tutto. Non c’è bisogno di strumenti per lavorare, non c’è bisogno di un cabinato da sala giochi per giocare, non c’è bisogno di un pianoforte, di una tromba o di uno studio di registrazione per fare musica, o di videocamere per girare un film. Tutto quello che serve per creare, lavorare e divertirsi lo fa iPad Pro. Tanto vale schiacciare tutti questi vecchi oggetti.

Apriti cielo! Nulla di nuovo sotto il sole, è pieno da anni di meme su smartphone che hanno mandato in pensione una pletora di strumenti analogici. Ma vederli fisicamente annullati e distrutti per qualcuno è stato troppo. Soprattutto per i creativi, non contenti di vedere i propri strumenti di lavoro trattati come inutili cianfrusaglie di un’epoca passata. Apple si è scusata per una pubblicità tanto violenta, intanto però tutti l’hanno vista e ne hanno parlato. O scritto.

Samsung risponde a tono

Ovviamente i concorrenti non potevano rimanere fermi di fronte a tutto questo rumore, e Samsung, che non è nuova a questo genere di cose, ha pensato bene di prendere in giro la pubblicità Apple con un video postato sull’account Twitter di Samsung Mobile US. Il concetto è semplice anche qui: Samsung non schiaccia la creatività. Galaxy Tab S9 fa tutto, è anche un comodo e perfetto spartito per leggere le note mentre si suona, dal vivo, una chitarra. Risposta perfetta insomma.

Il bello è che questo continuo dissing tra Apple e Samsung ha radici talmente antiche che addirittura anche Microsoft nel 2013 li aveva presi in giro, in una famosa pubblicità di Windows Phone. Che evidentemente non ha portato fortuna al colosso di Redmond.