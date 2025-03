Samsung rilascia l'aggiornamento di sicurezza di marzo 2025 per questi Galaxy

Samsung alza ulteriormente il livello di protezione dei suoi dispositivi con il rilascio dell’aggiornamento sicurezza di marzo 2025. Questo update affronta 11 vulnerabilità critiche e 40 problemi ad alta priorità, confermando l’impegno dell’azienda coreana nella tutela degli utenti. Il rollout è già iniziato per i modelli flagship, garantendo una copertura tempestiva per i dispositivi più recenti.

La distribuzione dell’aggiornamento ha preso il via dai modelli premium come Galaxy Z Fold 6 e Z Flip 6, per poi proseguire con la serie Galaxy S24. Anche i dispositivi meno recenti, come Galaxy S23, S22 e i pieghevoli delle generazioni precedenti, riceveranno l’update. Gli utenti sono invitati a verificare regolarmente la disponibilità nelle impostazioni del proprio smartphone, poiché i tempi di rilascio possono variare a seconda della località geografica.

Focus esclusivo sulla sicurezza

Chi sperava nell’introduzione di One UI 7 con questo aggiornamento dovrà attendere ancora: il nuovo sistema operativo è infatti in fase beta per molti dispositivi Galaxy. L’aggiornamento sicurezza di marzo 2025 si concentra esclusivamente sul rafforzamento della protezione, seguendo la tradizionale cadenza mensile degli update di Samsung, senza includere nuove funzionalità.

Tra i dispositivi che riceveranno l’aggiornamento figurano:

Galaxy S24, S24+, S24 Ultra

Galaxy S23, S23+, S23 Ultra

Galaxy S22, S22+, S22 Ultra

Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6

Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5

Galaxy Z Fold 4, Z Flip 4

Galaxy Z Fold 3

Galaxy A55

Per verificare la disponibilità dell’aggiornamento, è sufficiente accedere a “Impostazioni” > “Aggiornamento software”. Samsung consiglia di utilizzare una connessione Wi-Fi durante il download per evitare un consumo eccessivo di dati mobili.

Strategie future

In attesa del completamento dello sviluppo di One UI 7, Samsung consolida la sua leadership nel settore Android grazie a una strategia che bilancia aggiornamenti di sicurezza regolari e innovazioni software. Questa attenzione alla sicurezza e all’affidabilità rispecchia le crescenti esigenze dei consumatori e questo aggiornamento rappresenta un passo significativo per proteggere i dispositivi Galaxy da potenziali attacchi informatici, riducendo i rischi legati a vulnerabilità che potrebbero compromettere dati personali.