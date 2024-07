Samsung svela le carte: ecco i nuovi Galaxy Z Fold6 e Z Flip6

Dovevano essere i protagonisti dell’evento Galaxy Unpacked di Parigi e lo sono stati, i due nuovi pieghevoli hanno rubato la scena forti di specifiche di alto livello, family feeling in pieno stile S24 e ovviamente una integrazione totale con l’intelligenza artificiale Galaxy AI. Sono dispositivi Premium senza ombra di dubbio, il prezzo, prima di tutto sta li a confermarlo: Z Fold6 nella versione 12/256 GIGA parte da 2099 euro, mentre Z Flip6, sempre nella versione 12/256 GIGA parte da 1279 euro. Dopo quindi mesi di rumor e voci di corridoio, finalmente sappiamo tutto dei due nuovi pieghevoli di casa Samsung.

Galaxy Z Fold6 e Z Flip6 con Galaxy AI



Immagini

Il primo punto di forza di questi due nuovi foldable è il loro essere la serie Galaxy Z più sottile e leggera di sempre, dotata di un design elegante, caratterizzato da una simmetria perfetta e bordi piatti che esaltano gli schermi esterni, entrambi Oled, da 6,3 pollici per Z Fold e 3,4 per Z Flip. Smentito quindi il rumor di qualche giorno fa che ventilava la possibilità di display esterni non Oled. Croce e delizia dei dispositivi foldable è la cerniera, realizzata ora a doppio binario è ulteriormente supportata da un bordo pieghevole rinforzato, che distribuisce meglio l’urto generato da impatti esterni. E se questo non bastasse i due dispositivi sono costruiti e protetti da materiali di ultra resistenti e di pregio: Armor Aluminium per la scossa e a Corning Gorilla Glass Victus 2 per i display.

Materiali di pregio fuori e specifiche di alto livello dentro. Il cuore dei due dispositivi è la CPU Premium Snapdragon 8 Gen 3, che combina le migliori prestazioni di CPU, GPU e NPU. Il processore è ovviamente ottimizzato per l’elaborazione dell’intelligenza artificiale. E visto che come diceva quella vecchia pubblicità la potenza è nulla senza controllo, sia Z Fold 6 che Z Flip6 sono dotati di sistema di raffreddamento a camera di vapore particolarmente efficace, soprattutto durante lunghe sessione di gioco con Ray Tracing attivo. Magari sullo schermo interno gigante dello Z Fold 6 da 7,6 pollici con risoluzione 2160 x 1856, frequenza d’aggiornamento massima di 120 htz e 1200 nits di luminosità massima. Ma anche il display interno di Z Flip6 non è da meno in tal senso: 6,7 pollici, risoluzione di 2640 x 1080 e frequenza d’aggiornamento di 120htz. A livello di imaging i due dispositivi hanno una dotazione differente. Z Fold 6 è dotato di un sistema di tripla fotocamera esterna: fotocamera grandangolare da 50 MP, fotocamera ultra-grandangolare da 12 MP e un teleobiettivo da 10 MP. Per Z Flip6 fa compagnia alla fotocamera grandangolare da 50 MP la fotocamera ultra-grandangolare da 12 MP. Entrambi hanno una fotocamera selfie da 10 MP.

Non ci sono solo materiali di pregio e specifiche di tutto rispetto a rendere i due pieghevoli dispositivi Premium. C’è anche, ed ovviamente, la loro integrazione con l’intelligenza artificiale di Samsung, chiamata Galaxy AI, con alcune funzionalità pensate apposta per essere utilizzate al meglio col grande schermo di Z Fold 6 e Z Flip6. Samsung Notes ad esempio offre la possibilità di usufruire, in maniera facile e veloce, di traduzioni, riassunti e formattazione automatica per gli appunti delle riunioni. Inoltre, una nuova funzione di trascrizione incorporata consente la riproduzione per iscritto, la traduzione e il riassunto delle registrazioni vocali direttamente in Note.

Immagini

La nuova funzionalità Compositore della tastiera Samsung genera testo suggerito in base a semplici parole chiave per e-mail e app di social media come Gmail e Instagram. Per i social media in particolare, Compositore crea un testo che riflette il tono dell’utente grazie all’analisi dei post precedenti. Inoltre, la S Pen consente di accedere a comandi rapidi per attivare alcune funzioni, semplicemente passando il pennino sullo schermo del dispositivo. La Selezione intelligente espande ulteriormente l’esperienza della S Pen suggerendo funzioni utili come la traduzione, l’aggiunta di note e la nuovissima Bozza su immagine: quando si esegue semplicemente uno schizzo o un disegno sullo schermo, Bozza su immagine genererà diverse opzioni per la creazione di un’immagine.

Galaxy AI ha anche migliorato la comunicazione abbattendo decisamente le barriere linguistiche. Massimizzando il suo esclusivo form factor a doppio schermo, Interprete è dotato di una nuova modalità di conversazione che consente a entrambe le parti di visualizzare le traduzioni sullo schermo principale e sul display esterno per interazioni più naturali ed immediate. C’è ovviamente anche la possibilità di traduzione unidirezionale, in modo da facilitare la comprensione durante le lezioni o qualsiasi altro tipo di presentazione. Traduzione Live, che traduce le telefonate direttamente sul dispositivo in tempo reale, è ora disponibile anche su app di terze parti.

Ma anche sul versante delle foto Galaxy AI è capace di offrire una serie di strumenti molto potenti. Assistente Foto sul grande schermo aiuta a creare in maniera semplice contenuti di livello professionale. Studio ritratti invece realizza una varietà di stili di ritratto diversi, come cartoni animati o acquerelli, mentre Slow-mo istantaneo permette di rallentare istantaneamente un video generando fotogrammi aggiuntivi e mantenendo un’esperienza visiva fluida.

Ma non c’è solo Galaxy AI nei nuovi pieghevoli Samsung. Ha trovato spazio in maniera nativa Google Gemini, la nuova intelligenza artificiale di Mountain View. L’ia è completamente integrata nella nuova serie Z,: pronunciando “Ehi Google", è possibile visualizzare l’icona di Gemini e ottenere ad esempio aiuto per la scrittura, l’apprendimento o la pianificazione delle attività. Inutile dire che è presente anche la funzionalità Cerchia e Cerca per avere informazioni su cosa stiamo guardando semplicemente, per l’appunto, cerchiandolo sul display.

Prezzi nuovi pieghevoli Samsung Galaxy

Galaxy Z Fold6 sarà acquistabile nel mercato italiano nelle seguenti configurazioni:

• nella versione da 12GB + 1TB ad un prezzo consigliato di €2.459

• nella versione da 12 GB + 512GB ad un prezzo consigliato di €2.219

• nella versione da 12GB + 256GB ad un prezzo consigliato di €2.099

Galaxy Z Flip6 sarà acquistabile nel mercato italiano nelle seguenti configurazioni:

• nella versione da 12 GB + 512GB ad un prezzo consigliato di €1.399

• nella versione da 12GB + 256GB ad un prezzo consigliato di €1.279