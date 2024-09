Samsung: svelata la data di lancio del Galaxy S24 FE?

Samsung ha appena confermato la data di lancio del Galaxy S24 FE e del Galaxy Tab S10, stando a quanto emerge dai rumor online. Di fatto, l’OEM sudcoreano dovrebbe lanciare presto i nuovi device di punta. Sebbene questi prodotti siano molto attesi, l’azienda non aveva ancora rivelato una data ufficiale di lancio, fino ad ora, anche se sembra infatti che abbia finalmente confermato la data di lancio per il suo nuovo smartphone di punta economico e i tablet premium. Vediamo i dettagli nell’articolo completo.

Samsung: cosa sappiamo dei nuovi device?

Il Samsung Galaxy S24 FE e il Galaxy Tab S10 verranno lanciati la prossima settimana? Di recente, Samsung Vietnam ha condiviso un video teaser sul suo canale YouTube ufficiale, riferendosi all’evento Galaxy Unpacked di settembre 2024. Nel video appare uno smartphone con una configurazione a tripla fotocamera sul retro, una cornice in metallo e angoli arrotondati. Il teaser conferma anche la presenza di Galaxy AI, il che rende probabile che si tratti proprio del Galaxy S24 FE. Le pre-registrazioni per questo modello sono già attive in Vietnam.

Alla fine del video, si vede lo smartphone accanto alla data del 26 settembre 2024. Samsung dovrebbe lanciare il Galaxy Tab S10+ e il Galaxy Tab S10 Ultra insieme al Galaxy S24 FE. Quindi, il nuovo smartphone e i tablet potrebbero venir annunciati nei giorni a venire. Vale la pena notare che questa data è in linea con alcuni dei rapporti precedenti. Inoltre, il gigante tecnologico sudcoreano ha già iniziato a prendere prenotazioni per il Galaxy Tab S10 in altre parti del mondo.

Al momento, queste sono tutte le informazioni disponibili, ma sembra probabile che il lancio globale avverrà in vari altri paesi nello stesso periodo. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti, poiché forniremo più dettagli e copriremo l’evento di lancio la prossima settimana.