Samsung TV da 43'', tecnologia Crystal UHD 4K: su eBay è un AFFARE

Incredibile offerta su eBay che vede lo spettacolare televisore Samsung da 43” con tecnologia Crystal UHD 4K e Alexa e Google Assistant integrati svenduto a 309€, ovverosia con il 40% di sconto sul prezzo di listino. Un prezzo folle, un affare colossale da non lasciarsi scappare, grazie allo sconto base del 20% sul prodotto, e con le spedizioni sicure e gratuite.

Samsung TV da 43” Crystal UHD 4K

La televisione si basa sulla tecnologia inventata dalla stessa Samsung, ovverosia quella ribattezzata Crystal UHD 4K. Quest’ultima è gestita da un processore che trasforma tutto ciò che guardi in ottima definizione 4K. Così ti godi dettagli ottimamente definiti e sfumature da non perdere, grazie alla tecnologia High Dynamic Range. Andando oltre gli standard principali, la mappatura dinamica dei toni di HDR crea di fatto neri più profondi, immagini più vivaci e dettagli sempre brillanti.

A rendere le immagini ancora più nitide, al punto da dare la sensazione di poterle toccare con mano, ci sono poi funzioni ad hoc sfruttate dalla CPU che gestisce le prestazioni del TV a 360 gradi, ottimizzando in modo intelligente immagini, audio e molto altro ancora. Dulcis in fundo, puoi comandare tutto semplicemente con la voce: Alexa, Google Assistant e Bixby sono compatibili con la TV.

Al resto pensa poi il sistema audio con la funzione Adaptive Sound che ottimizza l’audio in base all’analisi della scena in tempo reale, per ogni tipo di contenuto. Se sei interessato a impreziosire il tuo salotto con uno schermo di queste dimensioni per goderti al meglio film e show, allora corri su eBay dove il Samsung TV UHD UE43AU7090 viene letteralmente svenduto a 309€, ovverosia con il 20% di sconto sul prezzo di listino.

