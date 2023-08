Samsung TV OLED QE65S90CATXZT, bello, grosso e scontatissimo!

Davvero, non stiamo scherzando! Samsung TV OLED QE65S90CATXZT è scontatissimo MENO 33%! La cosa bella è che stiamo parlando di un clamoroso e prestantissimo TV OLED di ultima generazione! Il risparmio è bello grosso, un po’ come i pollici della TV, 65 pollici per un risparmio netto di 1000 euro! Avete capito quindi che ci troviamo di fronte ad una offerta davvero eccezionale! Se avete spazio in salotto è questa la TV da comperare!

Super TV, super prezzo!

Samsung TV OLED QE65S90CATXZT è un modello di punta nel mondo delle TV OLED, offrendo delle prestazioni eccezionali a tutto tondo, con un occhio particolarmente rivolto al mondo del gaming, dove nitidezza e velocità del display sono requisiti fondamentali.

Samsung TV OLED QE65S90CATXZT offre una risoluzione Ultra HD 4K, con un’illuminazione pixel-per-pixel, che restituisce neri profondi e colori vivaci. Questo si traduce in una maggiore profondità e realismo delle immagini sullo schermo. Inoltre, l’OLED consente un’ampia angolazione di visione, permettendo agli spettatori di godere di un’esperienza visiva ottimale da qualsiasi posizione.

Samsung TV OLED QE65S90CATXZT presenta anche la tecnologia Quantum Dot, che consente una maggiore accuratezza dei colori. Questa tecnologia utilizza particelle di dimensioni nanometriche che producono colori più ricchi e vibranti rispetto ai tradizionali display LCD, garantendo un’esperienza visiva superiore.

La TV è dotata ovviamente di HDR, una tecnologia che permette di visualizzare una vasta gamma di dettagli nelle scene scure e luminose contemporaneamente. Questo significa che i dettagli nelle ombre e negli alti livelli di luminosità vengono resi con grande precisione e fedeltà. Di conseguenza, le immagini appaiono più realistiche e coinvolgenti.

La frequenza di aggiornamento è elevatissima, ben 144 mhz e come se non bastasse c’è la tecnologia Motion Xcelerator Turbo Pro, zero scie e zero tentennamenti insomma. Una vera e propria TV per il gaming!

Samsung TV OLED QE65S90CATXZT è alimentato dal sistema operativo Tizen di Samsung, che offre un facile accesso a una vasta gamma di contenuti di intrattenimento. Gli utenti possono accedere a servizi di streaming popolari come Netflix, Amazon Prime Video e Disney+, oltre a una vasta gamma di app e giochi. Inoltre, la televisore supporta il controllo vocale attraverso gli assistenti virtuali come Bixby e Amazon Alexa, consentendo agli utenti di controllare il televisore senza utilizzare il telecomando.

Samsung TV OLED QE65S90CATXZT è una scelta eccellente per coloro che cercano una qualità dell’immagine impeccabile e un’esperienza visiva coinvolgente, soprattutto in ambito gaming.

MENO 1000 EURO! INSTABUY!

