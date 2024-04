SanDisk Extreme 128 GB, velocità estrema, sconto estremo! Oltre META' PREZZO!

Cosa dire di SanDisk Extreme 128 GB? Che è una scheda di memoria eccezionale, velocissima con valori da prima della classe, capace quindi di garantire prestazioni che faranno felici i professionisti dell’immagine e ovviamente anche tutti coloro che hanno bisogno di tanto spazio in più per il loro telefono o la macchina fotografica. Lo sconto proposto oggi da Amazon è senza dubbio ENORME, talmente grande che oggi possiamo pagare SanDisk Extreme 128 GB meno della metà, per la precisione un MENO 52% che fa crollare il prezzo di listino da 46,99 euro a 22,40 euro! E siccome sappiamo che tutto quello che è spazio d’archiviazione sta avendo dei prezzi costantemente in salita, non possiamo che essere super entusiasti di questa offerta Amazon!

Sicura e veloce

Le prestazioni di SanDisk Extreme 128 GB sono pensate per un uso professionale, tanto sono elevate. La gestione di enormi file 4K è il pane quotidiano di SanDisk Extreme 128 GB. Stiamo parlando di una eccezionale velocità di di lettura fino a 160 MB/sec e di scrittura pari a 90 MB/sec!

Andando più nello specifico:

4K UHD-ready con classe di velocità UHS 3 (U3) e classe di velocità video 30 (V30)

Classe A2 per caricamento e prestazioni delle app più veloci

Facile capire quindi che siamo di fronte a valori del tutto eccezionali, in tal senso il prezzo di acquisto è davvero qualcosa di spettacolare.

Ovviamente le ottime caratteristiche di SanDisk Extreme 128 GB non finiscono qui: la scheda di memoria è stata realizzata e successivamente testata per funzionare in condizioni estreme: è impermeabile, resistente alle temperature, agli urti e ai raggi X. In pratica SanDisk Extreme 128 GB è la scheda di memoria perfetta per tutti coloro che la useranno come spazio d’archiviazione in macchine fotografiche per catturare immagini e video di sport estremi o all’aperto. Se poi verrà usata come memoria per uno smartphone si godrà non solo della sua solidità, ma anche, e soprattutto delle sue eccezionali caratteristiche “velocistiche”!

Oggi possiamo pagare SanDisk Extreme 128 GB meno della metà, per la precisione un MENO 52% che fa crollare il prezzo di listino da 46,99 euro a 22,40 euro! Super veloce e super scontata!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.