Sanremo 2024: la scaletta della terza serata e come vederla in streaming

Sanremo 2024 è già giunto alla sua terza serata. Tra polemiche e ascolti altissimi, il festival della canzone italiana, giunto alla 74esima edizione, prosegue stasera con l’esibizione degli altri 15 cantanti in gara che non si sono esibiti ieri sera. La puntata avrà inizio alle ore 20.40 e potrai vederla in diretta streaming su RaiPlay anche all’estero.

Se ti trovi all’estero e hai in mente di recuperarla in un secondo momento, così come le altre puntate, la cosa migliore è affidarsi ad una VPN come NordVPN. In questo modo potrai selezionare un server italiano e poi accedere liberamente ai contenuti di RaiPlay on-demand come se ti trovassi in Italia.

Sanremo 2024: scaletta terza serata, ospiti e a che ora finisce

Questa la scaletta completa della terza serata da poco sorteggiata:

Il Tre presentato da Loredana Bertè Maninni presentato da Alfa Bnkr44 presentati da Fred de Palma Santi Francesi presentati da Clara Mr. Rain presentato da Il Volo Rose Villain presentata da Gazzelle Alessandra Amoroso presentata da Dargen d’Amico Ricchi e Poveri presentati da Big Mama Angelina Mango presentata da Irama Diodato presentato da The Kolors Ghali presentato da Mahmood Negramaro presentati da Emma Fiorella Mannoia presentata da Annalisa Sangiovanni presentato da Renga Nek La Sad presentati da Geolier

Per quanto riguarda gli ospiti, spiccherà la presenza dell’attore Russell Crowe con la sua band. Ad arricchire ulteriormente lo spettacolo, ci saranno anche due icone del cinema italiano: l’attrice Sabrina Ferilli, che presenterà la fiction “Gloria”, e l’attore Edoardo Leo, portavoce della fiction “Il clandestino”.

Teresa Mannino sarà la co-conduttrice della serata, mentre nel corso della serata arriveranno due leggende della musica italiana come Gianni Morandi ed Eros Ramazzotti. Infine, spazio ad una canzone dedicata ai morti sul lavoro da parte di Stefano Massini e Paolo Jannacci.

Secondo le previsioni, la terza serata del festival di Sanremo 2024 dovrebbe finire intorno all’1.30. Insomma, prepariamoci a far nottata anche stasera.

