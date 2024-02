Sanremo 2024: scaletta prima serata e come vederla in streaming dall'estero

È arrivato il momento più atteso dell’anno: questa sera ha inizio Sanremo 2024, la 74esima edizione del festival della canzone italiana. Con la conduzione di Amadeus, giunto all’ultimo anno della sua fortunatissima parentesi iniziata nel 2020, lo show cercherà di replicare il successo delle ultime edizioni, sia dal punto di vista degli ascolti che delle canzoni in gara.

Il festival potrà essere seguito in diretta streaming su RaiPlay. Ti trovi all’estero? Nessun problema: ti basta attivare una VPN come NordVPN, selezionare un server italiano dal dispositivo scelto per la visione e poi avviare RaiPlay come se fossi ancora in Italia.

Sanremo 2024: la scaletta della prima serata

La serata di apertura vedrà l’esibizione di tutti e 30 i cantanti, ognuno con una canzone inedita pronta a conquistare il pubblico e la giuria. Queste performance saranno valutate esclusivamente dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web, la cui votazione determinerà una classifica provvisoria delle prime dieci posizioni al termine della serata. Questa volta infatti non verrà mostrata la classifica completa per una voluta scelta di Amadeus. Ecco tutti gli artisti in ordine alfabetico:

Alessandra Amoroso, Fino a qui

Alfa, Vai!

Angelina Mango, La noia

Annalisa, Sinceramente

BigMama, La rabbia non ti basta

Bnkr44, Governo punk

Clara, Diamanti grezzi

Dargen D’Amico, Onda alta

Diodato, Ti muovi

Emma, Apnea

Fiorella Mannoia, Mariposa

Fred De Palma, Il cielo non ci vuole

Gazzelle, Tutto qui

Geolier, I p’ me, tu p’ te

Ghali, Casa mia

Il Tre, Fragili

Il Volo, Capolavoro

Irama, Tu no

La Sad, Autodistruttivo

Loredana Bertè, Pazza

Mahmood, Tuta gold

Maninni, Spettacolare

Mr.Rain, Due altalene

Negramaro, Ricominciamo tutto

Renga e Nek, Pazzo di te

Ricchi e Poveri, Ma non tutta la vita

Rose Villain, Click boom!

Sangiovanni, Finiscimi

Santi Francesi, L’amore in bocca

The Kolors, Un ragazzo una ragazza

