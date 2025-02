Sanremo 2025: tutte le novità su televoto e regolamento

Il Festival di Sanremo 2025, giunto alla sua 75° edizione, introduce un sistema di televoto rinnovato e una suddivisione in due categorie: Campioni e Nuove Proposte, per coinvolgere maggiormente il pubblico e garantire una competizione più dinamica. L’evento si terrà dall’11 al 15 febbraio 2025 presso il Teatro Ariston, con trasmissione in diretta su Rai 1.

Nella categoria Campioni, saranno in gara 29 artisti, ciascuno con una canzone, mentre i 4 finalisti di Sanremo Giovani 2024 si sfideranno nella sezione Nuove Proposte. Il televoto, disponibile dalla seconda serata del 12 febbraio 2025, permetterà agli spettatori di esprimere le proprie preferenze tramite rete mobile o fissa. Per votare, sarà necessario inviare un codice a due cifre associato all’artista prescelto. Gli utenti mobili potranno utilizzare un SMS al numero 4754751 al costo di 0,50 euro per voto valido, mentre le utenze fisse avranno accesso al servizio chiamando il numero 894001 con un costo di 0,51 euro per voto valido. Ogni linea telefonica potrà inviare fino a 3 voti per sessione, con un massimo di 50 voti settimanali.

Le sessioni di voto saranno distribuite come segue: cinque sessioni per la categoria Campioni (una per il 12, 13 e 14 febbraio, e due il 15 febbraio) e tre sessioni per le Nuove Proposte (due il 12 febbraio e una il 13 febbraio). Durante la serata finale, il peso dei voti sarà suddiviso tra il pubblico (34%), la Giuria della Sala Stampa, TV e Web (33%) e la Giuria delle Radio (33%).

TIM ritorna come partner istituzionale per il 2025, offrendo la possibilità di votare tramite l’app MyTIM e introducendo il Premio TIM, un riconoscimento speciale che sarà consegnato nella serata conclusiva. Inoltre, TIM propone promozioni esclusive come la TIM Giga&Music Limited Edition Sanremo, che include Giga illimitati in 5G e tre mesi gratuiti di Apple Music. Anche altri operatori, tra cui 1Mobile e Iliad, partecipano con iniziative dedicate, sottolineando il ruolo cruciale delle telecomunicazioni nel coinvolgimento del pubblico.

Con un regolamento chiaro e innovazioni che puntano a rendere il sistema di voto più accessibile, il Festival di Sanremo 2025 si conferma un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica italiana.