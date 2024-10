Sbizzarrisciti in cucina con l'Impastatrice Planetaria Girmi scontatissima al -38%

Da oggi puoi sbizzarrirti a preparare in casa pane, pizza, pasta e tutti i dolci che vuoi con l’Impastatrice Planetaria Girmi! Al momento è disponibile su Amazon a soli 123 euro con un mega sconto del 38%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, una super offerta del genere non capita tutti i giorni!

Impastatrice Planetaria Girmi: funzionalità e modalità di utilizzo

L’Impastatrice Planetaria Girmi ti permette di preparare impasti sempre diversi, da quelli più semplici a quelli più elaborati, per realizzare ricette di ogni tipo: pane, pizza, focacce, dolci, biscotti e tanto altro ancora!

Grazie al movimento planetario e al potente motore da 1800W, questo dispositivo garantisce la preparazione di tutti gli impasti in pochi e semplici passaggi: basti pensare che può preparare ad esempio fino 2 kg di pasta all’uovo, fino a 2,5 kg di impasto per la pizza e fino a 3 kg di impasti soffici per dolci.

Dispone di piedini con ventosa per una maggiore stabilità durante l’utilizzo e un dispositivo di sicurezza che ne impedisce un uso involontario.

Inoltre nella promozione sono inclusi diversi accessori intercambiabili in base alle tue esigenze: l’uncino impastatore in alluminio è l’accessorio adatto per preparare impasti più duri; la frusta sbattitrice in acciaio inox è ideale per sbattere le uova e montare a neve gli albumi; il mescolatore è perfetto per preparare un impasto soffice e morbido o amalgamare gli ingredienti.

Oggi l’Impastatrice Planetaria Girmi è disponibile su Amazon a soli 123 euro con un mega sconto del 38%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, una super offerta del genere non capita tutti i giorni!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.