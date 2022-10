Scalda tazza da STRAPAZZO, prezzo ridicolo anche per un regalo

Tieni sempre caldo la tua bevanda mentre lavori o studi davanti al computer grazie a questo fantastico Scalda Tazze USB di HASAIKA.

Acquistalo subito su Amazon con questa doppia promozione: potrai riceverlo a casa non solo con la 11% di sconto, ma potrai usufruire anche del coupon del 5% ricordandoti di selezionarlo prima di aggiungere il prodotto nel carrello, in questo modo lo pagherai soltanto 16,14€.

Non aspettare un secondo di più e ricordati che con il tuo account Amazon Prime potrai riceverlo a casa grazie a spedizioni veloci e gratuite in tutta Italia.

Il piacere di una bevanda calda in qualsiasi momento con questo scalda tazza

Adesso che comincia ad arrivare il freddo di sicuro vorrai bere qualcosa di caldo mentre lavori o studi davanti al PC, questo Scalda Tazze USB di HASAIKA diventerà il tuo migliore amico durante i freddi pomeriggi invernali. Potrai comodamente collegarlo al tuo computer grazie alla presa USB oppure tramite un adattatore a una comunissima presa elettrica.

Questo fantastico dispositivo è adatto per tazze di diversi materiali: vetro, ceramica e acciaio inossidabile; ma ricordati di non usarlo con tazze termiche o con fondo spesso e naturalmente bottiglie di plastica. Tieni a mente che il piano d’appoggio è caldo pertanto non toccarlo a mani nude.

A rendere questo scalda tazze il migliore sulla piazza è la particolarità che potrai impostare ben tre livelli di temperatura: 55°, 65°, 75°; in modo da poter scegliere a tuo piacimento il livello di calore che preferisci. È veramente molto facile da utilizzare: basterà collegare la presa USB e poi cliccare sul pulsante di accensione e scegliere la temperatura desiderata controllando il piccolo schermo LED.

Non aspettare che arrivi il freddo e acquista subito il tuo Scalda Tazze USB di HASAIKA grazie a questa doppia promozione che ti permette di riceverlo a casa a soli 16,14€. Spunta ora il coupon. Con Amazon Prime hai sempre spedizioni veloci e gratuite in tutta Italia.

