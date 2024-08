Scandalo alle Olimpiadi: i Samsung Galaxy Z Flip6 regalati gli atleti sono su eBay

Gli atleti delle Olimpiadi Parigi 2024 hanno ricevuto una ricca goodie bag omaggio, del valore di circa 1200 euro, nella quale spiccava il nuovissimo Samsung Galaxy Z Flip6, il nuovo pieghevole della casa coreana, da poche settimane presente sul mercato. Il dispositivo non è il normale modello che è possibile acquistare, ma una versione speciale, una vera e propria Olympic Edition in tiratura limitata. E cosa succede quando c’è di mezzo una serie limitata? Che spesso e volentieri l’oggetto in questione finisce su eBay, raggiungendo magari cifre di vendita folli.

Lo smartphone è arrivato a Parigi in ben 17000 mila esemplari: oltre ad un packaging speciale è dotato di una serie di servizi pensati per l’evento, tra cui una eSIM con 100 GB di dati 5G, un abbonamento ai trasporti pubblici per muoversi liberamente e numerose app ufficiali delle Olimpiadi. E per non farsi mancare nulla nel bundle gli atleti hanno trovato anche un paio di auricolari bluetooth Galaxy Buds 2.

Normale quindi che diversi di questi 17000 esemplari finissero all’asta su eBay. raggiungendo anche cifre folli. Questo fenomeno discutibile non è inedito, anche i Samsung Galaxy Z Flip3 regalati durante le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 erano finiti ovviamente anche loro all’asta.

Ad ora non c’è stata nessuna comunicazione in merito da parte del Comitato Olimpico o le singole federazioni. La pratica per quanto possa essere giudicata “sconveniente” è perfettamente legale.