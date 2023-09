Lo Scanner HP salvaspazio per foto e documenti è in offerta!

Se sei alla ricerca di uno scanner salvaspazio per il tuo ufficio o per la scrivania di casa, allora questo HP ScanJet PRO 2000 s2 6FW06A fa al caso tuo! Multifunzione, dalle dimensioni compatte, renderà la scansione di Documenti e Foto veloce e immediata. Anche in caso ti serva una scannerizzazione fronte-retro, essa sarà eseguita in un solo passaggio. Quanto costa? Beh lo sconto del 32% in corso ha abbassato il prezzo fino a 239 euro!

Dunque, uno scanner di una marca che è sinonimo di garanzia, ideale per quanti non hanno molto spazio nel proprio ufficio o nella camera dove lavorano. Ma hanno esigenza di digitalizzare spesso documenti o immagini. Il tutto, anche in modo veloce e multifunzionale.

Scanner HP ScanJet PRO: caratteristiche, prezzo e offerte in corso

Scopriamo meglio questo scanner HP ScanJet PRO 2000 s2 6FW06A. Si tratta di un dispositivo veloce, dal costo contenuto e progettato per gestire ogni lavoro, da documenti a colori a flussi di lavoro complessi. Riesce a digitalizzare fino a 3500 pagine al giorno, grazie alla sua velocità fino a 35 ppm e 70 ipm e attraverso l’ADF da 50 fogli che può scansionare formati a partire dal 10x15cm fino a quello in A4. Ecco un elenco di tutti i tipi di formati di file supportati: PDF, JPEG, PNG, BMP, TIFF, TXT (Text), RTF (Rich Text) e PDF ricercabili utilizzando l’OCR integrato.

Puoi scansionare i tuoi documenti cartacei con un solo tocco, preimpostando le disposizioni da dare in caso di scansioni ricorrenti. Così non dovrai ogni volta impostarle. Molto utile poi la digitalizzazione fronte retro, così non dovrai perdere tempo a girare il foglio e scannerizzare la parte posteriore. Ha un design minimale ed elegante e come dicevamo è anche salvaspazio grazie alle sue dimensioni: 41 x 30 x 31 cm. Il colore bianco neutro lo rende ideale per gli uffici ma anche adattabile a tutte le camere della tua casa e potrai portarlo con te ovunque.

Tutto questo lo paghi solo 239 euro, grazie alla promozione in corso con uno sconto del 32%! Ma attenzione: studenti, avvocati, notai, insegnanti e studenti faranno a gara per acquistarlo e averlo in ufficio o in casa. Quindi ti conviene affrettarti!

