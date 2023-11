Scegli Qonto, il conto business che ti fa risparmiare tempo ed energia

Qonto è il conto business online ideale per piccoli professionisti e imprese che puoi utilizzare in aggiunta o in sostituzione del tuo conto corrente aziendale, con i vantaggi di una gestione semplificata che ti permette di risparmiare tempo ed energie.

Qonto: scopri i vantaggi del conto business online

Se sei un professionista o un imprenditore, Qonto è progettato per rendere la tua vita più facile. Con un canone mensile a partire da soli 9€, iva esclusa, avrai accesso a un mondo di servizi che semplificano ogni aspetto delle tue operazioni finanziarie.

Puoi gestire le tue fatture con facilità, creandole e inviandole direttamente ai clienti attraverso il Sistema di Interscambio (SdI). Ricevi e paga le fatture dei fornitori con la stessa comodità, tutto dal tuo conto business Qonto.

La sicurezza è una priorità, e Qonto ti offre la possibilità di impostare limiti, delegare spese e mantenere il controllo totale sulla tua situazione finanziaria. Non perdere mai di vista le tue transazioni e assicurati di avere sempre una panoramica chiara delle entrate e delle uscite.

Qonto ti dà anche la libertà di digitalizzare le ricevute e categorizzare le spese, rendendo il lavoro del tuo contabile più fluido e efficiente. Dai autonomia al tuo team per gestire le spese senza rinunciare al controllo e alla visibilità necessari per una gestione finanziaria di successo.

E se pensi che Qonto sia la scelta giusta per te, puoi provarlo gratuitamente per 30 giorni senza alcun impegno. Sperimenta la comodità di Qonto e scopri come può trasformare la tua esperienza bancaria aziendale.

