Scendi in campo con EA Sports FC 24: lo paghi quasi la METÀ (-43%)

Il videogioco calcistico più famoso al mondo può ora essere tuo ad un prezzo d’occasione. Amazon ha reso disponibile una promozione unica per EA Sports FC 24, con uno sconto pazzesco del 43%. Approfittane oggi, hai la possibilità di portarti a casa il videogame per Nintendo Switch a soli 34,48 euro invece che 59,99 euro. Disponibile nella versione in italiano, ti darà la possibilità di scendere in campo e di vestire i panni dei tuoi calciatori preferiti. Costruisci la squadra perfetta e scala le classifiche mondiali, è tutto nelle tue mani!

EA Sports FC 24: ancora più modalità e meccaniche mai così realistiche

Arrivato per la prima volta in assoluto con un rebranding totale e con l’abbandono del marchio Fifa, EA Sports FC 24 ha saputo affermarsi anche quest’anno come videogioco di simulazione calcistica numero uno. Nella versione per Nintendo Switch, il titolo può vantare più di 30 campionati licenziati. Con 19.000 giocatori e più di 700 squadre tutte da provare.

La modalità di punta rimane l’Ultimate Team, che ti darà modo di costruire la squadra perfetta con le carte standard e in versione limitata. Che puoi ottenere “spacchettando” o completando sfide a tempo. E se sei un amante dell’offline, allora non puoi non godere dell’immersione totale che le modalità Carriera allenatore e giocatore hanno da offrire.

Non manca la rivisitazione dell’amatissimo Fifa Street, grazie alla modalità VOLTA Football disponibile anche in cross-play per giocare all’alternativa su strada. Con mappe e contesti che rimandano ad alcuni dei campetti più famosi in assoluto.

Questo e tanto altro può essere tuo alla cifra promozionale di 34,48 euro. Goditi ora il 43% di sconto con la spedizione inclusa e preparati ad un’immersione totale nello sport più amato e seguito al mondo col tuo controller.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.