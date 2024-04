Sconti fino al 15% su PC e monitor LG!

Migliorare il proprio ambiente di gioco o di lavoro, anche da casa, non è mai stato così accessibile come oggi. E non parliamo solo di prezzi convenienti, ma di offerte davvero allettanti su prodotti di prima qualità, difficili da trovare altrove! Tramite il negozio online ufficiale di LG, hai l’opportunità di approfittare di una vasta gamma di promozioni su PC e monitor, con sconti che possono raggiungere il 15%. Se sei già un membro LG o decidi di iscriverti gratuitamente sul momento, avrai accesso a ulteriori sconti esclusivi.

Le opzioni disponibili nel negozio sono davvero tantissime: laptop, monitor di varie tipologie e per svariate esigenze, ognuno con specifiche uniche e tutte a tua disposizione. Inoltre, acquistando direttamente dal negozio ufficiale LG, potrai godere di un servizio clienti disponibile 24 ore su 24 e, se necessario, potrai richiedere agevolazioni di pagamento tramite finanziamento.

Sconti SHOCK su PC e monitor!

Un altro vantaggio di optare per un PC o un monitor LG, in promozione sul negozio per un periodo limitato, è la possibilità di usufruire di spedizioni gratuite e, in alcuni casi, anche dell’installazione inclusa direttamente a casa tua. Tutti i vantaggi di acquistare direttamente dal sito ufficiale del marchio!

Se sei alla ricerca del top per il tuo setup da gaming, ideale per immergerti nei giochi a fine giornata, non puoi farti scappare il monitor LG UltraGear da 49″ con uno sconto esclusivo del 15% al momento dell’acquisto.

Il nostro consiglio è di unirti alla famiglia LG quanto prima e di portare a casa i prodotti che soddisfano le tue esigenze, prima che le offerte scadano! Kyo come ti abbiamo anticipato le opzioni sullo shop sono davvero tantissime, adatte a ogni necessità e ogni tasca. In più avrai la possibilità di avere assistenza prima, durante e dopo l’acquisto in maniera facile e superveloce, accumulando altri sconti speciali per i tuoi futuri acquisti!

