Sconto bomba del 40% sulle Cuffie over-ear JBL: oggi risparmi 130€

Immergiti nelle tua musica preferita e goditi un’esperienza audio coinvolgente con le Cuffie Over Ear Wireless JBL Tour One M2! Oggi sono disponibili su Amazon a soli 199 euro con uno sconto maxi del 40%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 130 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, una promozione del genere non capita tutti i giorni!

Cuffie Over Ear Wireless JBL Tour One M2: audio coinvolgente e massimo comfort

Le Cuffie Over Ear Wireless JBL Tour One M2 assicurano innanzitutto meno distorsione e un audio nitido anche in ambienti rumorosi, e con JBL Spatial Sound ti sembrerà di essere sempre al centro di un concerto.

Questo modello di auricolari è dotato, inoltre, di due funzionalità importanti che ti lasceranno a bocca aperta: si tratta di True Adaptive e Smart Ambient con microfoni integrati che permettono di bloccare i rumori di sottofondo che distraggono, pur restando consapevoli dei suoni importanti intorno a te.

Anche le chiamate saranno più nitide che mai grazie ai 4 microfoni che riescono a filtrare la voce anche in ambienti rumorosi. L’autonomia non è da meno con una durata della batteria che arriva fino a 50 ore per assicurare una riproduzione musicale davvero estesa che ti accompagna per giorni e giorni.

Per finire, la funzione Smart Talk consente di rispondere alle chiamate senza fermare la musica, grazie al riconoscimento vocale che reagisce alla voce e abilita il TalkThru.

Oggi le Cuffie Over Ear Wireless JBL Tour One M2 sono disponibili su Amazon a soli 199 euro con uno sconto maxi del 40%. Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 130 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. Non aspettare oltre, una promozione del genere non capita tutti i giorni!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.