Sconto bomba di 600€ sull'Apple MacBook Pro con chip M3 Pro

Sei alla ricerca di un pc portatile super prestante, quindi adatto sia per i tuoi progetti professionali che per il divertimento di tutti i giorni? Allora punta tutto sull’Apple MacBook Pro con chip M3 Pro, oggi disponibile su Amazon a soli 1.999 euro con uno sconto bomba del 23%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 600 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? Una mega offerta del genere non capita tutti i giorni!

Tutte le caratteristiche tecniche dell’Apple MacBook Pro con chip M3 Pro

L’Apple MacBook Pro con chip M3 Pro è un concentrato puro di energia, perfetto sia da utilizzare in ufficio che a casa per il tuo intrattenimento quotidiano.

Nello specifico il chip Apple M3 Pro, con una CPU fino a 12-core e una GPU fino a 18-core, offre performance straordinarie per qualsiasi tipologia di lavoro, anche se si tratta di progetti particolarmente complessi. Questo vuol dire che potrai svolgere nella massima fluidità davvero tutto, dai rendering in 3D allo sviluppo di modelli trasformatori con miliardi di parametri.

Allo stesso modo, la sua batteria è super potente ed offre fino a 18 ore di autonomia anche se lo utilizzi in modo intensivo. Tra l’altro, garantisce performance incredibili anche quando non è collegato alla corrente così da risultare più versatile che mai.

Non è da meno il suo favoloso display Liquid Retina XDR da 14,2″ con gamma dinamica estrema ha più di 1000 nit di luminosità per contenuti HDR spettacolari in qualsiasi condizione di luce esterna.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.