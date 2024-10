Sconto bomba sull'Echo Show 8: offerta limitatissima solo su Amazon

Uno dei dispositivi Echo più innovativi sul mercato oggi può essere tuo ad un prezzo imbattibile! Parliamo dell’Echo Show 8 (3ª gen., modello 2023), al momento disponibile su Amazon a soli 109 euro con uno sconto bomba del 35%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, una promozione del genere non capita tutti i giorni!

Echo Show 8 (3ª gen., modello 2023): funzionalità e modalità di utilizzo

L’Echo Show 8 (3ª gen., modello 2023) è un gadget tech di ultima generazione in grado di ottimizzare la tua routine quotidiana.

Si contraddistingue per un audio spaziale e uno schermo touch HD da 8 pollici così da poter godere di contenuti multimediali in modo più immersivo che mai. Allo stesso modo, le videochiamate sono più nitide grazie alla videocamera da 13 MP e a un audio di alta qualità che garantisce bassi profondi ed alti cristallini.

Questo gioiellino, tra l’altro, ti aiuta a rendere ancora più smart casa associando e controllando i dispositivi compatibili con Zigbee, Matter e Thread, senza un hub per Casa Intelligente separato. In più è compatibile con Alexa quindi potrai gestire le videocamere, le luci e molto altro tramite dei semplici comandi vocali, oppure attivare delle routine attraverso i movimenti.

La connettività non è da meno in quando supporta sia la connession via Bluetooth che tramite Wi-Fi. Nessun problema neanche per la tua privacy grazie a funzionalità progettate ad hoc come l’apposito pulsante per disattivare microfono/videocamera e un copri-telecamera integrato.

