SCONTO DEL 17% per cuffie AirPods: 30 ore di autonomia e custodia Magsafe

Spesso le cuffie Bluetooth si rivelano l’accessorio più utile per ascoltare la propria musica preferita mentre si è in viaggio. Alla luce di questo Amazon ha ben pensato di proporti le cuffie AirPods di 3° generazione in offerta all’incredibile prezzo di soli 174 euro, con ben 35 euro di sconto rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla compagnia produttrice, in questo caso Apple.

AirPods: musica per le tue orecchie

La qualità del suono è sicuramente una delle prerogative principali alla base di queste cuffie, risultando in un suono davvero eccezionale, in grado di esaltare qualsiasi contenuto musicale o multimediale, come nel caso di film o serie TV.

Molto apprezzata in questo caso l’implementazione dei comandi vocali, garantiti dall’utilizzo di Siri, che ti permetterà di svolgere le più disparate attività che desideri. Le cuffie sono caratterizzate da un’estrema resistenza al sudore e all’acqua, per cui potrai portarle senza problemi al mare o in piscina, senza la paura di eventuali gocce d’acqua che potrebbero cadere sulla loro superficie.

Sulla loro superficie è presente un sensore di pressione, che ti consente di controllare facilmente la riproduzione musicale, la risposta alle chiamate e tanto altro ancora.

Il setup di queste AirPods è davvero semplice e alla portata di tutti: ti basterà infatti abbinare le cuffie al tuo dispositivo con modulo Bluetooth, e potrai cominciare ad utilizzarle sin da subito senza problemi. Potrai collegarle rispettivamente al tuo smartphone, tablet, notebook portatile e quant’altro in modo semplice e intuitivo.

A dir poco sensazionale l’autonomia, grazie alla batteria al litio che garantisce fino a 6 ore di riproduzione musicale. Non è però finita qui, dal momento che grazie all’ausilio della custodia di ricarica MagSafe potrai raggiungere tranquillamente le 30 ore totali di ascolto.

Ti bastano appena 174 euro per portarti a casa una delle migliori cuffie Bluetooth attualmente in commercio, con cui potrai ascoltare ogni tipologia di contenuto multimediale, dalla musica ai film: questo e tantissimi altri motivi ci spingono a consigliarti fortemente di acquistare queste AirPods in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero terminare improvvisamente da un momento all’altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.