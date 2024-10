Sconto folle del -60% sul Set da 4 Videocamere di sicurezza in HD Blink Outdoor

Sei spesso fuori casa e vorresti avere sempre tutto sotto controllo anche da lontano? Ecco la soluzione perfetta per te! Parliamo del Set da 4 Videocamere di sicurezza in HD Blink Outdoor, oggi disponibile su Amazon a soli 123 euro con uno sconto bomba del 60%.

In questo modo potrai risparmiare più di 180 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta immediatamente della maxi promozione, è a tempo limitatissimo!

Set da 4 Videocamere di sicurezza in HD Blink Outdoor: come installarle e utilizzarle

Il Set da 4 Videocamere di sicurezza in HD Blink Outdoor è la combo perfetta per avere sempre casa sotto controllo anche quando sei in viaggio.

Ogni dispositivo permette di monitorare la casa giorno e notte con la visione notturna a infrarossi, offrendoti sempre immagini in HD super nitide e dai dettagli realistici. Inoltre l’autonomia è davvero tanto da poterlo utilizzare fino a due anni con due batterie AA al litio (incluse).

Le videocamere non temono, tra l’altro, gli agenti atmosferici infatti resistono senza problemi sia al sole che alla pioggia così da poterle sfruttare per tutto l’anno nella massima tranquillità.

L’installazione è davvero semplice tanto che possono essere configurate autonomamente in pochi minuti, ed ovviamente non sono necessari cablaggi o un’installazione da parte di professionisti. Una volta attivate, sarà possibile ricevere notifiche sul telefono quando la videocamera rileva del movimento e addirittura utilizzare semplici comandi vocali per monitorare la casa tramite i dispositivi compatibili con Alexa.

