Sconto folle del 70% sullo Smartwatch unisex e multifunzionale: lo paghi meno di 30€

Su Amazon oggi puoi fare un affare unico sullo Smartwatch unisex WeurGhy! Al momento questo orologio multifunzionale è disponibile a soli 29 euro con un maxi sconto del 70%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Non aspettare oltre, la promozione è a tempo limitato e le scorte sono in esaurimento!

Smartwatch unisex WeurGhy: specifiche tecniche e funzionalità

Lo Smartwatch unisex WeurGhy è dotato, innanzitutto, di un nuovo altoparlante hi-fi e di un microfono HD che consente di effettuare e ricevere chiamate senza dover inserire una scheda SIM ma sincronizzandolo semplicemente con il tuo smartphone.

Questo modello dispone di un touchscreen HD da 1,85 pollici con schermo chiaro e uniforme e luminosità regolabile, che offre un’esperienza visiva eccellente. La funzione quadrante fai da te consente, inoltre, di personalizzare lo stile del display come vuoi, scegliendo uno degli oltre 200 quadranti presenti nell’app o caricando una foto personale come sfondo del quadrante.

In più è un ottimo compagno di allenamento grazie ad oltre 112 modalità sportive, tra cui corsa, sci, tennis, yoga e altri sport. L’orologio è in grado anche di registrare accuratamente dati come passi, distanza, calorie e tempo, aiutandoti ad allenarvi in modo scientifico per ottenere il miglior effetto di allenamento.

Non è da meno il suo design infatti risulta essere super resistente, impermeabile e resistente alla pioggia, quindi perfetto per affrontare qualsiasi avventura all’aria aperta anche sotto la pioggia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.