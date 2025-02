Sconto folle di 400€ sul Tapis Roulant Elettrico con 6 programmi di allenamento

Vuoi rimetterti in forma in vista dell’estate? Allora non farti scappare la maxi promozione sul Tapis Roulant Elettrico ArtGo GIOTTO, oggi disponibile su eBay a soli 199 euro con uno sconto schock del 67%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare addirittura 400 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. Un’occasione del genere è davvero più unica che rara, approfittane il prima possibile!

Tapis Roulant Elettrico ArtGo GIOTTO: come utilizzarlo

Il Tapis Roulant Elettrico ArtGo GIOTTO è un dispositivo perfetto se vuoi allenarti e rimetterti in forma ma non hai tempo di andare in palestra.

Questo modello ha un motore silenzioso lineare Smooth PowerDriveTM, così potrai utilizzarlo tranquillamente a casa senza disturbare chi è attorno a te. Inoltre è dotato di 6 programmi di allenamento per accontentare qualsiasi tipologia di utente in base alle diverse esigenze del momento.

La modalità di utilizzo è particolarmente semplice grazie ad un grande display che offre la visualizzazione precisa di dati come velocità, distanza percorsa, tempo trascorso e calorie bruciate. In più, potrai controllare il dispositivo attraverso un orologio incluso nella promozione che risulta essere molto più sicuro e comodo rispetto ad un semplice telecomando da tenere sempre in mano durante l’esercizio.

Il design del tapis roulant non è da meno grazie ad un peso ridotto ed uno spessore ultra-sottile di soli 11 centimetri: ciò vuol dire che è facile da movimentare e da riporre in ogni angolo della casa senza dare il minimo ingombro.

Oggi il Tapis Roulant Elettrico ArtGo GIOTTO è disponibile su eBay a soli 199 euro con uno sconto schock del 67%. Questo vuol dire che potrai risparmiare addirittura 400 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. Un’occasione del genere è davvero più unica che rara, approfittane il prima possibile!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.