Sconto mai visto per Samsung Galaxy Watch5 44mm sempre giù! E il prezzo precipita!

Galaxy Watch5 44mm è lo smartwatch di ultima generazione di Samsung, pensato per monitorare la salute e il benessere in ogni momento della giornata. Si tratta di un dispositivo elegante e ben costruito, dotato di funzioni avanzate e di una batteria dalla durata da Guinness dei primati. Un vero e proprio prodotto di fascia alta, un dispositivo Premium che possiamo ordinare ora su Amazon e indossare domani risparmiando ben 118 euro grazie alla mega offerta taglia prezzo dell’azienda di Jeff Bezos. Un clamorosissimo MENO 36% che fa scendere il prezzo sino a 211 euro!

Tutte le info di cui abbiamo bisogno

Il design di Samsung Galaxy Watch5 44mm è raffinato e curato, con una cassa in alluminio da 44 mm disponibile nei colori graphite e silver. Lo schermo è un AMOLED da 1.4 pollici con risoluzione di 450 x 450 pixel e frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Lo schermo è protetto da un vetro in cristallo di zaffiro, che lo rende 1.6 volte più resistente ai graffi rispetto al modello precedente. Il cinturino è in silicone e può essere sostituito con altri colori e materiali.

Samsung Galaxy Watch5 44mm è uno smartwatch che si concentra sulla salute e il benessere di chi lo indossa, grazie al sensore Samsung BioActive che integra tre funzioni: l’analisi dell’impedenza bioelettrica (BIA), l’elettrocardiogramma (ECG) e il sensore ottico del battito cardiaco.

La batteria di Samsung Galaxy Watch5 44mm è da 361 mAh e supporta la ricarica rapida da 15W, che consente di ricaricare lo smartwatch dallo 0 al 45% in 30 minuti. Siamo davvero di fronte al top di categoria!

Samsung Galaxy Watch5 44m offre anche il monitoraggio del sonno, con la tecnologia di misurazione migliorata che ne rileva le fasi e il russamento, fornendo poi consigli personalizzati per migliorare la qualità del riposo. Lo smartwatch supporta inoltre oltre 90 esercizi tracciabili, con la possibilità di impostare obiettivi personalizzati e ricevere feedback in tempo reale.

Una vera bomba questo Samsung Galaxy Watch5 44m ed ora, grazie al super sconto Amazon lo è ancora di più! Il taglio di prezzo di ben 118 euro è da non perdere, compratelo ora prima che questa mega offerta termini!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.