Sconto schock di 150€ sull'Aspirapolvere Senza Filo Dyson: solo su eBay

Casa splendente al minimo sforzo? Abbiamo la soluzione perfetta per te! Si tratta dell’Aspirapolvere Senza Filo Dyson V12 Detect Slim Absolute, oggi disponibile su eBay a soli 549 euro con un mega sconto del 21%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 150 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. Ma fai in fretta, gli articoli stanno andando letteralmente a ruba!

Aspirapolvere Senza Filo Dyson V12 Detect Slim Absolute: tutte le modalità di utilizzo

L’Aspirapolvere Senza Filo Dyson V12 Detect Slim Absolute è un vero e proprio top di gamma nel suo settore, adatto soprattutto a chi ha poco tempo per occuparsi delle faccende domestiche.

Innanzitutto questo elettrodomestico ha una potenza da 150 AW che garantisce dei risultati davvero impeccabili in ogni angolo di casa. In più, il suo motore Dyson HyperDymiun raggiunge fino a 125 mila giri al minuto generando una potente aspirazione.

La batteria avanzata a sette celle non è da meno tanto che fornisce fino a 60 minuti di autonomia per una pulizia profonda di tutta la casa senza la minima preoccupazione. Inoltre è facile da sostituire con una seconda di ricambio così da estendere l’attività fino a 120 minuti.

Questo modello ha anche un sistema di filtrazione totalmente sigillato che cattura il 99,99% di particelle microscopiche per restituire un’aria sempre sana e pulita. Ha in dotazione anche tre spazzole intercambiabili per qualsiasi tipologia di esigenza: la Spazzola Laser Slim Fluffy progettata per i pavimenti, la Spazzola Direct Drive per la pulizia di ogni tipologia di superficie e la Mini turbo spazzola antigroviglio per raggiungere anche gli angoli più nascosti.

Oggi l’Aspirapolvere Senza Filo Dyson V12 Detect Slim Absolute è disponibile su eBay a soli 549 euro con un mega sconto del 21%. Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 150 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. Ma fai in fretta, gli articoli stanno andando letteralmente a ruba!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.