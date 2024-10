Scrivania ergonomica con altezza regolabile al minimo storico: la paghi meno di 80€

Ora che lo smartworking è più diffuso che mai, ci si ritrova spesso a lavorare da casa e quindi è necessario avere una postazione che sia allo stesso tempo comoda ed efficiente. Per questo motivo ti consigliamo la Scrivania ergonomica Flash Furniture, oggi disponibile su Amazon al suo prezzo minimo storico di 77 euro.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile di questa occasione davvero conveniente!

Scrivania ergonomica Flash Furniture: massima comodità ed efficienza

La Scrivania ergonomica Flash Furniture è un accessorio indispensabile per chi lavora spesso da casa ed ha bisogno di una postazione che sia efficiente e comoda allo stesso tempo.

Questo tavolo da ufficio ha dimensioni complessive di 94 cm di larghezza, 51 cm di profondità e 74 cm di altezza. Per renderne l’utilizzo più adatto alle tue esigenze, è dotato di leve per regolare il piano a diverse altezze così da ottenere la posizione più adatta a te.

Nello specifico, le leve pneumatiche su entrambi i lati del tavolo consentono di regolare facilmente l’altezza con il minimo sforzo. Inoltre l’ampia superficie rende questa scrivania adatta a qualsiasi tipologia di laptop e monitor desktop, anche quelli di dimensioni massime.

In più, per garantire la massima stabilità al pc, sono stati aggiunti scivoli anteriori regolabili sulla parte anteriore della scrivania. Allo stesso tempo, il tavolo dispone di ruote bloccanti aggiunte alle gambe posteriori, rendendolo essenzialmente mobile così da poterlo posizionare in ogni angolo di casa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.