Segnale internet potente e stabilissimo con il Router WiFi 6 TP-Link a meno di 40€

A casa capita spesso che la linea internet rallenti proprio mentre stai lavorando o stai guardando contenuti streaming? Per risolvere questo problema procurati il potentissimo Router WiFi 6 TP-Link Archer, al momento disponibile su Amazon a soli 39 euro con uno sconto bomba del 33%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, è possibile ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa tua. Non aspettare oltre, la promozione è a tempo limitatissimo!

Router WiFi 6 TP-Link Archer: le modalità di installazione e di utilizzo

Il Router WiFi 6 TP-Link Archer è un gadget tech che si avvale delle tecnologie di WiFi 6 quindi risulta ideale per le tue sessioni di gaming online, per seguire le lezioni da remoto o partecipare a un video-meeting senza nessun problema di linea.

In particolare dispone della tecnologia OFDMA che consente di dividere lo spettro in unità di banda assegnabili per gestire più dispositivi in un solo stream dati così da avere sempre la massima velocità e fluidità per quanto riguarda la connessione dati.

Tra l’altro si caratterizza per le sue 4 antenne ad alto guadagno per un segnale potente e stabile in tutta la casa. In più, la tecnologia Beamforming concentra il segnale nei punti in cui si trovano i dispositivi connessi migliorando l’efficienza dell’intera rete.

Anche la connettivitù è super versatile in quanto è dotato di porta Gigabit WAN e di 3 porte Gigabit LAN per il collegamento di dispositivi cablati come PC, Smart TV e console di gioco.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.