Sennheiser Cuffie Bluetooth senza fili ACCENTUM al minimo storico su Amazon!

Conosciamo tutti Sennheiser, azienda leader nel settore audio di qualità, Premium usando un termine che oggi va per la maggiore. Uno dei loro modelli più popolari sono le cuffie Bluetooth senza fili ACCENTUM, dotate di caratteristiche a tutto tondo elevatissime, e che oggi possiamo farle nostre oggi al miglior prezzo di sempre su Amazon! Davvero non c’è momento migliore per entrare nel club degli audiofili Sennheiser, lo sconto è super valido e da non lasciarsi scappare!

Tutto al top, audio e materiali in primis!

Il design delle cuffie Sennheiser ACCENTUM enfatizza l’eleganza e la comodità. Le cuffie sono leggere e ben bilanciate e dotate di cuscinetti auricolari imbottiti che si adattano comodamente alle orecchie, garantendo anche un’ottimo isolamento acustico.

Le cuffie Sennheiser ACCENTUM offrono un’esperienza audio di prima classe grazie alla tecnologia Bluetooth 5.2, che consente una connessione senza fili estremamente stabile. La qualità del suono è impeccabile grazie all’utilizzo di driver audio ad alta definizione. Questi driver offrono una risposta in frequenza bilanciata e una fedeltà del suono straordinaria.

Le cuffie Sennheiser ACCENTUM sono dotate poi di due modalità in più, Bass Boost e Podcast, senza dimenticare poi un equalizzatore a 5 bande per tarare l’audio in maniera estremamente personale. Versatilità e audio cristallino sono le parole d’ordine di Sennheiser ACCENTUM.

Una caratteristica particolarmente famosa delle cuffie ACCENTUM è la efficacissima funzionalità di cancellazione del rumore attiva. Questa tecnologia avanzata riduce significativamente i rumori di fondo indesiderati, per immergersi completamente musica. Ovviamente è presente anche una Modalità trasparenza per rimanere comunque in contatto con i rumori ambientali. La sicurezza prima di tutto insomma!

La durata della batteria è un altro punto di forza di queste cuffie. Con una singola carica, le cuffie ACCENTUM possono durare fino a 50 ore di riproduzione continua! Sono numeri da capogiro, anzi da prima della classe, che solo Sennheiser ACCENTUM può offrire!

Non manca nulla alle cuffie Sennheiser ACCENTUM! Anzi mancava solo una cosa, un bel MINIMO STORICO su Amazon, ed ora è finalmente arrivato!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.