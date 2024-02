5 serie TV horror avvincenti ma poco conosciute

Non sono poche le serie TV horror avvincenti disponibili sulle varie piattaforme, da Netflix a NOW. Ma oltre alle più blasonate come Hill House o American Horror Story, ce ne sono tante meno conosciute che meriterebbero di essere viste.

In questo articolo ne abbiamo quindi raccolte cinque per aiutarvi nella selezione. Pronti a scoprire qualche perla?

Le migliori serie TV horror meno note

Da una produzione ispirata a un più che famoso horror asiatico a uno show tratto da un’opera di Stephen King, ecco alcuni consigli interessanti per i binge-watcher.

From

Una cittadina americana da cui nessuno riesce a uscire e che di notte pullula di mostri. Assumono sembianze umane e cercano di convincerti a lasciarli entrare, ma, se apri la porta, è l’ultima cosa che fai. In questo contesto viene raccontata la storia dello sceriffo Boyd e dei cittadini di questo posto maledetto, che cercano di sopravvivere e trovare un modo per tornare alle loro vite precedenti. Disponibile su Paramount+, con due stagioni all’attivo, From sa incutere paura e raccontare una trama in grado di intrattenere perfettamente il pubblico sin dal primo episodio.

The Burning Girls

In una cittadina sperduta tra le campagne inglesi prende servizio un nuovo reverendo, Jack (diminutivo di Jacqueline). La località, Chapel Croft, è tormentata da una storia oscura e turbolenta: nel 1500 due sorelle vennero bruciate sul rogo in pubblica piazza, mentre trent’anni prima degli eventi narrati due adolescenti, apparentemente migliori ed inseparabili amiche, sono misteriosamente scomparse senza lasciare traccia. Tanti misteri, dunque, su cui la protagonista, accompagnata da sua figlia, cercherà di fare luce. Anche The Burning Girls è disponibile su Paramount+ e potrebbe essere il contenuto ideale per coloro che stanno cercando una serie con una bella atmosfera e un finale a sorpresa.

The Outsider

Basata sull’omonimo romanzo di Stephen King e targata HBO, The Outsider è un thriller che si apre con l’omicidio di un bambino. Viene incolpato Terry Maitland, padre di famiglia e allenatore della squadra locale di baseball amatissimo nella piccola comunità di Cherokee City, in Georgia. Con l’incedere delle indagini, tuttavia, il detective e tutte le altre persone coinvolte si accorgeranno che logica e razionalità non possono aiutarli a risolvere il caso, ma che qualcuno, o qualcosa, di decisamente più diabolico ed oscuro potrebbe essere il vero colpevole.

Il diavolo in Ohio

Una bellissima ambientazione, qualche jump-scare e una trama che si snoda molto lentamente caratterizzano questa serie Netflix. La storia ruota intorno alla psichiatra Suzanne Mathis, il cui mondo viene sconvolto quando protegge la giovane Mae da un culto che la perseguita. Una delle figlie della donna sospetta che ci sia dell’altro nella storia di Mae, quando improvvisamente una serie di incidenti apparentemente causati dalla presenza dell’adolescente lasciano la famiglia nel caos più totale.

Ju-On Origins

La serie j-horror ispirata alla saga di Takashi Shimizu potrebbe essere il contenuto ideale per tutti i fan di The Grudge. Ju-On: Origins racconta i fatti presumibilmente reali che hanno ispirato i film, non è quindi un loro reboot. La storia si apre con Yasuo Odajima, uno scrittore appassionato di paranormale, che si interessa all’esperienza vissuta dalla giovane attrice Haruka Honjo. La ragazza, che si sveglia spesso di notte sentendo i passi di un bambino per casa, scoprirà che è stato il suo fidanzato Tetsuya ad attirare le oscure presenze: l’uomo, alla ricerca di un nuovo posto dove vivere per entrambi, aveva infatti visitato una villetta dove, in passato, erano avvenuti violenti omicidi e misteriose sparizioni, e da quel momento era divenuta dimora di una presenza vendicativa.

