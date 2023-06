5 serie TV true crime da vedere tutte d'un fiato

Tra i generi più gettonati in TV c’è sicuramente quello true crime, che grazie a efferati omicidi, indagini scrupolosamente condotte e storie (se non del tutto almeno parzialmente) vere intrattengono lo spettatore. Ci sono tante serie TV true crime che meritano di essere viste, alcune delle quali hanno la durata di una singola stagione e quindi possono essere gustate tutte d’un fiato.

In questo articolo ne abbiamo raccolte 5 che dovrebbero meritare un’occasione, così da facilitare la scelta agli appassionati del genere. Inoltre, abbiamo indicato la piattaforma su cui è possibile guardarle.

Serie TV true crime: quali non perdere e dove vederle

Dal recente show con Andrew Garfield alla tanto chiacchierata e controversa serie su Dahmer, ecco cosa guardare in streaming.

In nome del cielo

Con protagonisti Andrew Garfield e Daisy Edgar-Jones, questa serie in 7 episodi racconta la vera storia del brutale omicidio di una donna e di sua figlia di appena 15 mesi avvenuto nel 1984 nello Utah. Il detective Pyre, devoto mormone, seguendo il caso cambierà la propria prospettiva sulla vita e sul mondo, mettendo in discussione la sua fede. Alternando flashback della famiglia della vittima e quelli delle origini della religione mormone, la serie conduce lo spettatore in un dramma familiare e religioso, che necessita di un approccio riflessivo e delicato. Lo show si può trovare su Disney+.

Dahmer

Netflix, lo scorso autunno, ha introdotto nel suo catalogo una serie TV true crime che ha fatto tanto chiacchierare non solo per la sua brutalità, ma anche per come molti spettatori abbiano iniziato a empatizzare con il protagonista, un pluriomicida. Interpretato da un abile Evan Peters, lo show infatti ripercorre la storia di uno dei più noti assassini seriali negli Stati Uniti, Jeffrey Dahmer appunto, raccontata sia dal punto di vista del killer stesso, sia da quello delle sue vittime.

Unbelievable

Sempre su Netflix è possibile trovare la coinvolgente serie Unbelievable, incentrata su due investigatrici impegnate a indagare sulla storia di un’adolescente che, dopo aver dichiarato di essere stata stuprata, ritratta la sua versione. Tutto conduce a un aggressore mascherato, che si introduce di nascosto nella casa delle vittime e le immobilizza per poi poter abusare di loro.

Sciame

Lanciando Prime Video è invece possibile guardare Sciame, che sin da subito rivendica un’attinenza alla realtà, successivamente esplicitata nel sesto episodio dove la narrazione diventa un vero e proprio mockumentary. Ma, in realtà, l’intero “finto documentario” serve soltanto a instillare il dubbio nello spettatore sulla possibile esistenza di un serial killer simile. La serie segue infatti le vicende di Dre, una giovane donna talmente ossessionata da una famosa pop star, Ni’ Jah, da arrivare a uccidere chiunque la critichi sui social. Una vera e propria critica sul fanatismo musicale odierno.

Narcos

Per finire, non può non essere menzionata Narcos (disponibile su Netflix). La serie racconta, senza mai calare di ritmo, eventi reali connessi alle vicende dei più noti cartelli di droga e il lavoro delle forze dell’ordine che tentano di fermare i loro affari sporchi. In particolare, lo show pone l’attenzione sullo sviluppo dell’impero criminale costruito da Pablo Escobar.

Avete già visto queste splendide serie? A proposito di streaming, avete recuperato i migliori film Netflix di giugno 2023?