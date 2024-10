Set di punte da cacciavite 16-in-1 a prezzo minimo: offerta in scadenza

Appassionati di fai-da-te e bricolage in ascolto, abbiamo per voi un kit preziosissimo che non potete assolutamente farvi scappare! Si tratta del Set di punte da cacciavite di precisione iFixit, oggi disponibile su Amazon a soli 14 euro con uno sconto del 5%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, la promozione è in scadenza tra pochissime ore!

Set di punte da cacciavite di precisione iFixit: tutte le modalità di utilizzo e le funzionalità

Il Set di punte da cacciavite di precisione iFixit è un vero e proprio must-have per chi è appassionato di lavori di fai-da-te e bricolage.

Questo kit innanzitutto è super compatto infatti ha le dimensioni di uno smartphone e entra facilmente in ogni tasca. Nello specifico contiene 16 punte di meccanica di precisione che sono le più importanti per tutte le tue riparazioni elettroniche.

La versatilità delle punte è la caratteristica di spicco di questo set: potrai utilizzarle per la riparazione di occhiali o orologi, ma anche per gadget moderni come portatili, droni, iPhone e così via. In più, grazie all’acciaio S2 di alta qualità e alla lavorazione precisa, le punte per cacciavite si inseriscono perfettamente nelle viti corrispondenti senza danneggiarle o consumarle.

L’inserto in gommapiuma della scatola e la chiusura magnetica permettono un trasporto sicuro e ordinato degli attrezzi anche fuori casa, così da poterlo portare ovunque nella massima sicurezza. In più l’interno del coperchio può essere utilizzato come vassoio di smistamento.

