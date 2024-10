Set Tastiera e Mouse wireless a prezzo mini: su Amazon a soli 16€

Per ottimizzare al massimo la tua postazione di lavoro spendendo davvero poco, approfitta della super offerta sul Set Tastiera e Mouse Wireless Trust Primo! Oggi il kit è disponibile su Amazon a soli 16 euro con uno sconto conveniente del 15%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti.

Set Tastiera e Mouse Wireless Trust Primo: tutte le funzionalità

Il Set Tastiera e Mouse Wireless Trust Primo è un kit perfetto per rendere la tua postazione di lavoro davvero efficiente e più produttiva che mai.

Innanzitutto entrambi gli strumenti sono wireless, quindi privi di cavi così da avere una scrivania super ordinata e senza grovigli ingombranti. Inoltre il design è resistente agli schizzi quindi ti permette di lavorare senza preoccupazioni.

Il mouse è ambidestro quindi adatto all’utilizzo per gli utenti sia mancini che destri. Inoltre è ergonomico così da garantirne un utilizzo prolungato nel massimo comfort e senza nessuno stress per il polso.

Allo stesso tempo, la tastiera ha una grandezza standard con tasti a profilo ribassato non solo per un’efficienza e una produttività ottimali, ma anche per un comfort sempre al top.

La modalità di utilizzo di entrambi gli strumenti è più semplice e veloce che mai: è garantita la connessione wireless per tastiera e mouse tramite un unico ricevitore USB così da avere poterli utilizzare in qualsiasi luogo in un attimo.

