Shelly Plus 1 Mini: l'interruttore SMART a soli 9€ che ti cambia la vita!

In occasione della Festa delle Offerte Prime, ti presento Shelly Plus 1 Mini Gen3: un piccolo interruttore relè intelligente si connette al tuo Wi-Fi e ti consente di gestire luci, elettrodomestici e praticamente qualsiasi dispositivo elettrico direttamente dal tuo smartphone, a soli 9,52€.

Addio alle corse per spegnere le luci o gli elettrodomestici: con un semplice tocco sul telefono puoi fare tutto senza nemmeno alzarti dal divano!

Shelly Plus 1 Mini: solo 9€ per il piccolo interruttore smart che ti cambia la vita

Immagina di essere sdraiato comodamente a letto, pronto a dormire, e di accorgerti di aver lasciato una luce accesa in cucina. Con Shelly Plus 1 Mini Gen3, puoi spegnere quella luce senza muovere un muscolo, a parte il dito per toccare l’app sul telefono! Questo piccolo dispositivo ti offre il pieno controllo della tua casa, permettendoti di automatizzare e semplificare la gestione di luci, ventilatori, prese elettriche e molto altro ancora. Il bello è che è compatibile con i principali assistenti vocali, come Alexa e Google Home, quindi puoi anche controllare tutto con la tua voce. Un semplice “Alexa, spegni la luce” ed è fatta!

Shelly Plus 1 Mini Gen3 non è solo smart, ma anche estremamente discreto. Si installa facilmente in qualsiasi interruttore o presa elettrica senza ingombri, quindi non dovrai preoccuparti di avere un dispositivo visibile o invasivo in giro per casa. Inoltre, grazie alla sua tecnologia avanzata, può gestire sia dispositivi a bassa tensione che a tensione standard, il che lo rende perfetto per una vasta gamma di apparecchi.

Quindi, sei pronto a trasformare la tua casa in una smart home senza sforzo? Con il Shelly Plus 1 Mini Gen3 a soli 9,52€, è più facile di quanto tu possa immaginare.