Sky, 5 film da non perdere ad aprile 2024

Aprile 2024 è un mese ricco di novità su Sky e la sua piattaforma NOW, che accolgono alcuni dei film protagonisti agli Oscar di quest’anno.

Ma quali sono i migliori film su Sky ad aprile 2024? Eccone 5 che dovreste guardare assolutamente.

I migliori film su Sky e NOW ad aprile 2024

Dalla pellicola dedicata alla bambola più famosa di sempre al biopic sul creatore della bomba atomica, ecco cosa vedere questo mese sulla piattaforma.

The Palace

Dal 7 aprile è disponibile l’ultimo film di Roman Polanski. Gli spettatori sono invitati a vivere il 31 dicembre del 1999 al Palace Hotel di Gstaad, in Svizzera, per seguire le vicende di uno sfaccettato gruppo di eccentrici personaggi durante il giorno che porterà, al rintocco della mezzanotte, all’inizio di un nuovo millennio. Tra la paura di un fantomatico millennium bug e le assurde e pedanti richieste, Hansueli, il manager dell’hotel, cerca di destreggiarsi tra un inconveniente e l’altro, con la speranza che tutti gli altolocati ospiti della struttura passino la miglior serata della loro vita.

Cento Domeniche

Il film diretto da Antonio Albanese è disponibile dal 15 aprile e ci racconta la storia di Antonio, un uomo che lavora come operaio in un cantiere nautico. Un giorno Emilia, sua figlia, gli comunica di volersi sposare e Antonio ne è davvero felice, perché finalmente può coronare uno dei suoi sogni: regalarle il ricevimento che ha sempre desiderato, grazie ai risparmi messi da parte da una vita. Peccato che la banca in cui l’uomo è cliente sembri nascondere qualcosa; infatti, è difficile comunicare con i dipendenti, che improvvisamene risultano sfuggenti, e il direttore cambia in continuazione senza alcuna spiegazione…

November – I cinque giorni dopo il Bataclan

Il 20 aprile è il momento di un film drammatico che ci ricorda gli attentati che ebbero il loro epicentro nella strage del Bataclan, nel 2015. Il film ricostruisce l’intervento dei servizi segreti nei primi cinque giorni di indagini finalizzate alla ricerca degli attentatori.

Barbie

Il 22 aprile arriva Barbie, con protagonista una fantastica Margot Robbie. Il live-action sull’iconica bambola della Mattel, diretto da Greta Gerwig e scritto insieme al suo compagno Noah Baumbach, è una commedia camp e ironica che riflette su temi e stereotipi legati alla rappresentazione di genere, il tutto in modo estremamente divertente e soprattutto… rosa.

Oppenheimer

Infine, il 29 aprile è il momento del biopic che ha vinto numerosi premi agli Oscar 2024 (tra cui quello per il Miglior film). La storia è quella del fisico J Robert Oppenheimer, direttore del laboratorio di Los Alamos durante il progetto Manhattan, che ha portato alla creazione della prima bomba atomica, mostrando l’adrenalinico paradosso dell’enigmatico uomo che per salvare il mondo è costretto a metterlo a rischio.

