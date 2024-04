Sky, 5 serie TV da non perdere ad aprile 2024

Anche Sky cerca di non cedere il passo, aggiungendo ogni mese nuovi contenuti al suo palinsesto e al catalogo on-demand.

Ma quali sono le migliori serie TV su Sky e NOW in uscita ad aprile 2024? Ne abbiamo raccolte cinque che non dovreste assolutamente farvi scappare.

Le migliori serie TV su Sky e NOW ad aprile 2024

Da una nuova serie in costume al ritorno di uno dei medical drama più amati di sempre, ecco cosa vedere questo mese sulla piattaforma.

Mary & George

Con il premio Oscar Julianne Moore, Nicholas Galitzine e Tony Curran, questa serie in sette episodi è disponibile dal 7 aprile ed è ispirata all’incredibile storia vera di Mary Villiers, che crebbe il suo affasciante e carismatico figlio, George, affinché potesse sedurre Re Giacomo VI di Scozia per diventare il suo potentissimo amante. Grazie a scandalosi intrighi, il duo di umili origini divenne la coppia madre-figlio più ricca, più titolata e influente che l’Inghilterra avesse mai visto, nonché la coppia più fidata di consiglieri del re.

Il Re 2

Dal 12 aprile torna Luca Zingaretti di nuovo protagonista dei nuovi episodi del prison drama Il Re, dove veste i panni del direttore del carcere Bruno Testori. Lì esercita la sua personale idea di giustizia, il suo quarto grado di giudizio, al di sopra della legge dei tribunali e dei codici di procedura penale.

The Good Doctor 6

Spazio poi a una serie amatissima dai fan di medical drama, giunta alla sua sesta stagione. Dal 15 aprile tornano gli episodi di The Good Doctor, che continuano a narrare la storia da dove si era interrotta. Dopo il matrimonio e la promozione ad assistente chirurgo, il dottor Shaun Murphy (interpretato da Freddie Highmore) si troverà davanti a scelte fondamentali per il suo futuro.

Law & Order SVU 25

Il 21 aprile arriva lo spin-off della longeva serie Law & Order – I due volti della giustizia, andata in onda dal 1990 al 2010 e ripresa dal 2022. L’Unità Vittime Speciali del dipartimento di polizia di New York torna per la venticinquesima stagione con nuove indagini su violenze e abusi, capitanata ancora una volta da Olivia Benson.

Vera 12

Torna a indagare nel Northumberland Vera Stanhope, ispettore capo della polizia locale, investigatrice implacabile ma dal cuore in fondo tenero.

A proposito delle nuove uscite, avete dato uno sguardo alle migliori serie Netflix di aprile 2024?