Sky, 5 film da non perdere a settembre 2022

Sky, con la sua piattaforma NOW, ogni mese cerca di rincarare la dose di pellicole interessanti per il suo pubblico. E, anche a settembre, è prevista qualche produzione allettante.

Quali sono, quindi, i migliori film su Sky a settembre 2022? Ne abbiamo raccolti 5 che non dovreste proprio lasciarvi scappare.

I migliori film su Sky a settembre 2022

Dalla pellicola Marvel con Jared Leto all’ultimo capitolo di Matrix, ecco cosa guardare questo mese.

L’uomo dei ghiacci

Dal 5 settembre un action thriller con Liam Neeson che racconta l’impresa di un autista, specializzato in terreni ghiacciati, al comando di una missione di salvataggio per mettere al sicuro alcuni lavoratori rimasti intrappolati in una miniera di diamanti, nel nord del Canada.

Matrix Resurrections

Il 12 settembre è la volta del recente capitolo di Matrix, in cui Keanu Reeves torna a distanza di anni a vestire i panni di Neo. La vita di quest’ultimo prende una svolta inaspettata quando si trova nuovamente all’interno di Matrix, ma non ne è consapevole. Un uomo entra nel mondo di Neo per fargli capire che la realtà in cui vive non è reale…

Winter Lake – Il segreto del lago

Winter Lake – Il segreto del lago è disponibile dal 18 settembre. Si tratta di un cupo thriller con Emma Mackey e Anson Boon, ambientato in una grigia campagna irlandese. Il giovane e solitario Tom, dopo aver scoperto un misterioso involucro nelle acque di un lago, capisce che la sua vicina Holly e il padre nascondono degli oscuri segreti.

Marry Me

Dal 19 settembre, una commedia che vorrebbe aggiornare Notting Hill. Jennifer Lopez è un stella del pop che scopre che il suo fidanzato la tradisce poco prima del suo grande matrimonio, così decide di sposare un completo estraneo al pubblico, ignaro che questo potrebbe unire le loro vite per sempre.

Morbius

Jared Leto veste i panni dell’antieroe Marvel. Michael Morbius è un ragazzo di origine greca che soffre di una rara e incurabile malattia del sangue. Un film carico di azione e adrenalina quello disponibile dal 26 settembre: di certo gli appassionati di cinecomic non vorranno lasciarselo sfuggire.

