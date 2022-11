Sky, 5 serie TV da non perdere a novembre 2022

Novembre 2022 è per Sky un mese piuttosto fiacco in quanto a serie TV, ma qualcosina di interessante compare comunque all’orizzonte. Non sono molti i contenuti di qualità in arrivo, ma cercando nel catalogo si trovano show da tenere d’occhio.

Quali sono, quindi, le migliori serie TV su Sky a novembre 2022? Abbiamo provato a raccogliere le cinque che non dovreste lasciarvi scappare.

Le migliori serie TV su Sky a novembre 2022

Dallo show incentrato sul calciomercato un nuovo mystery che si preannuncia coinvolgente, ecco cosa guardare questo mese nel catalogo.

The White Lotus 2

Il 7 novembre apre le danze la seconda stagione di The White Lotus, show che mescola piuttosto bene il lato drammatico a quello umoristico. Si tratta di una serie antologica, quindi rispetto alla prima stagione cambia personaggi e ambientazione, portando gli spettatori in Sicilia. Le vicende decollano nel resort White Lotus, dove turisti e locali intrecciano le loro vite dando vita a un racconto leggero ma interessante.

Il Grande Gioco

Il dietro le quinte del calciomercato, tra affari milionari e procuratori disposti a tutto pur di trarre il massimo profitto. Una produzione originale al centro della quale troviamo Corso, accusato ingiustamente di aver preso parte a delle scommesse clandestine che gli hanno fatto perdere tutto, e per questo pronto a rimettersi in gioco aprendo un’Academy per giovani talenti. Lo show è disponibile dal 18 novembre.

Monarch

Il 23 novembre è il momento di un dramma musicale incentrato su Dottie ed Albie Roman, star del country che tentano di preservare la tradizione musicale di successo della famiglia. Ma la musica non è il cuore pulsante di Monarch: la serie, infatti, punta molto sugli intrecci familiari che si svilupperanno nel corso degli episodi che compongono questa prima stagione.

Souls

Il giovane Jacob è protagonista di una serie originale che ha dell’incredibile, nel senso vero del termine: in seguito a un incidente d’auto, infatti, il ragazzo inizia a ricordare frammenti di una vita passata nella quale pilotava un aereo poi scomparso. In Souls, una sfilza di eventi inspiegabili giocano una parte importante nella narrazione, che si preannuncia carica di misteri da risolvere. Lo show approda nel catalogo il 26 novembre.

Deadly Tropics 2

Chiude il mese la seconda stagione di Deadly Tropics, in cui Mélissa Sainte-Rose e Gaëlle Crivelli dovranno collaborare per risolvere nuovi casi. Per farlo si troveranno costrette a mettere da parte le divergenze caratteriali che le separano, barcamenandosi tra problemi legati alla vita privata e un lavoro tanto importante quanto complesso.

