Smart Air Tracker Tag ATUVOS: il set da 2 localizzatori Bluetooth a soli 19€

Ti presentiamo un localizzatore Bluetooth con le stesse funzionalità dell’Apple AirTag ma ad un prezzo decisamente più conveniente! Si tratta dello Smart Air Tracker Tag ATUVOS: oggi il set da due pezzi è disponibile su Amazon a soli 19 euro con un mega sconto del 36%.

La spedizione è gratuita con consegna anche prezzo uno dei punti di ritiro adibiti. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, potrai ricevere il kit domani stesso direttamente a casa tua. Cosa aspetti? Le scorte a disposizione sono davvero limitatissime!

Smart Air Tracker Tag ATUVOS: come utilizzarlo

Lo Smart Air Tracker Tag ATUVOS è un localizzatore Bluetooth che permette di monitorare la posizione dei tuoi oggetti personali per evitarne lo smarrimento accidentale.

La modalità di utilizzo è semplicissima in quanto è possibile sia sfruttare l’app “Dove è” di Apple per fare suonare il tag tracker attraverso lo speaker integrato, oppure chiedere direttamente aiuto a Siri attraverso la tua voce. In più, quando sei fuori dalla portata Bluetooth, potrai utilizzare la stessa app per visualizzarlo sulla mappa e attivare la navigazione che ti guiderà nelle sue vicinanze.

La versatilità di questo gadget è davvero super estesa tanto che potrai sfruttarlo per rintracciare qualsiasi oggetto personale che si tratti di chiavi, portafoglio, bagagli, valigia, borse, automobili e così via.

Inoltre il localizzatore è resistente all’acqua IP67, ed è alimentato da una batteria a bottone CR2032 che assicura un’autonomia superiore ad un anno (quando la batteria è scarica, ATUVOS Finder ti avviserà di sostituirla).

Oggi il set da 2 Smart Air Tracker Tag ATUVOS è disponibile su Amazon a soli 19 euro con un mega sconto del 36%. La spedizione è gratuita con consegna anche prezzo uno dei punti di ritiro adibiti. Cosa aspetti? Le scorte a disposizione sono davvero limitatissime!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.