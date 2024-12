Smart Ring Android: minimo storico per l'anello intelligente con monitoraggio salute

Ti presentiamo uno dei gadget più innovativi del momento che ti permetterà di avere sempre tutto sotto controllo nel palmo della mano! Si tratta dello Smart Ring Android, oggi disponibile su Amazon al prezzo minimo storico di 39 euro.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, sono a disposizione gli ultimissimi articoli in promozione!

Smart Ring Android: funzionalità e modalità di utilizzo

Lo Smart Ring Android è un anello intelligente che vanta una tecnologia avanzata per monitorare costantemente la tua salute così da avere sempre tutto sotto controllo.

È possibile attivare sia la funzione di misurazione della frequenza cardiaca 24 ore nell’app, che quella di analizzatore del sonno. Questo vuol dire che durante la notte la modalità di monitoraggio del sonno stimerà la durata del sonno in base all’attività fisica così da aiutarti a stabilire abitudini di sonno più sane.

Inoltre questo anello è finemente lavorato ed ha un design leggerissimo che non si percepisce durante le attività quotidiane o anche durante gli allenamenti intensi, senza causare ulteriore stress sul polso. Ciò riduce il rischio di lesioni e supporta anche l’aumento delle prestazioni durante lo sport.

Allo stesso tempo, l’acciaio inossidabile di alta qualità non solo offre una moderna finitura metallica lucida e un look senza tempo, ma anche una straordinaria durata. Questa tipologia di materiale, infatti, è antiruggine e non sbiadisce, oltre ad avere una superficie liscia che non attira la polvere e non accumula sporco.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.