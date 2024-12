Smart Tag Reyke: alternativa low-cost all'Apple AirTag a soli 12€ (-40%)

Ti presentiamo il regalo perfetto per quel tuo amico che dimentica sempre tutto il giro! È lo Smart Tag Reyke, oggi disponibile su Amazon a soli 12 euro con un mega sconto del 40%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile dell’occasione speciale, potrebbe terminare da un momento all’altro!

Smart Tag Reyke: funzionalità e modalità di utilizzo

Lo Smart Tag Reyke è un gadget che permette di non farti perdere più i tuoi oggetti di valore in quanto ti aiuta a rintracciare e localizzare facilmente tutto attraverso l’app Find My.

La modalità di utilizzo è semplicissima in quanto basterà attaccare il tracker a chiavi, portafoglio, zaino, bagagli, animali domestici o qualsiasi altro articolo. Inoltre, entro un raggio Bluetooth fino a 164 piedi, potrai attivare l’altoparlante integrato per localizzare i tuoi oggetti tramite il telefono.

Questo localizzatore è compatibile con i dispositivi Apple ed offre un facile tracciamento anche attraverso l’app Find My. Ti consente di ricevere notifiche sul tuo iPhone quando il tag del tracker è fuori dalla portata Bluetooth oppure, sfruttando l’app, potrai visualizzare la posizione recente del tag sulla mappa.

In più, il dispositivo vanta la certificazione IP67 quindi resiste all’immersione in acqua fino a 3 piedi per 30 minuti risultando perfetto per le attività all’aperto e per gli animali domestici. Tra l’altro è dotato di una batteria sostituibile che dura fino a 1 anno, e dispone di un portachiavi per poterlo allacciare facilmente a qualsiasi oggetto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.