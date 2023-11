Smart TV 4K Hisense 55'': il CINEMA entra in casa tua al prezzo FANTASTICO di 359€

Entra nel mondo dell’intrattenimento di nuova generazione con il televisore Hisense 55″ UHD 4K 55A67H. Questa smart TV è molto più di uno schermo; è una finestra verso un’esperienza visiva straordinaria. Con caratteristiche avanzate come il sistema VIDAA 5.0, HDR10+ Decoding, Dolby Vision e controlli vocali Alexa, questa tv Hisense offre un’immersione totale nel mondo dell’alta definizione. Il tutto spendendo appena 359€ su Amazon, una cifra irrisoria per una televisione con queste specifiche e di questa portata. Le spedizioni sono gratuite coi servizi Prime.

Hisense 55A67H, una visione immersiva in 4K UHD

La risoluzione 4K UHD del televisore Hisense 55A67H regala dettagli cristallini e colori vibranti, portando ogni immagine alla vita. L’HDR10+ Decoding e il Dolby Vision assicurano una gamma dinamica eccezionale, con neri profondi e luminosità sorprendenti. Che tu stia guardando film, serie TV o giocando ai videogiochi, questa smart TV offre un’esperienza visiva che va oltre le tue aspettative. C’è poi la piattaforma VIDAA 5.0, che rende la navigazione e l’accesso ai tuoi contenuti preferiti un gioco da ragazzi.

Con un design intuitivo e funzionalità smart avanzate, questa smart TV ti mette al comando del tuo intrattenimento. E grazie ai controlli vocali Alexa, basta un comando vocale per accendere la TV, regolare il volume o cercare i tuoi contenuti preferiti. Un’esperienza di visione senza sforzo. Non solo performance eccellenti, ma anche attenzione all’efficienza energetica. In tal senso, la classe di efficienza energetica G assicura che tu possa godere di un intrattenimento di qualità riducendo al minimo l’impatto ambientale.

Insomma, l’Hisense 55″ UHD 4K è molto più di una smart TV: con una risoluzione 4K UHD, tecnologie avanzate come HDR10+ Decoding e Dolby Vision, e funzionalità smart come VIDAA 5.0 e controllo vocale Alexa, questa TV offre prestazioni all’avanguardia. Aggiungi a ciò l’attenzione all’efficienza energetica e la tecnologia Lativù 4K, e avrai un prodotto che unisce innovazione, qualità e sostenibilità. Entra nel futuro dell’intrattenimento con la tv Hisense 55A67H, falla subito tua spendendo appena 359€ oggi su Amazon. Le spedizioni sono gratuite coi servizi Prime.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.