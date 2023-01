Smart TV 4K Philips 55'' a soli 404€: la BOMBA del venerdì arriva da Ebay

Cerchi un TV che si adatti alla tua stanza? Questo smart TV 4K è quello che fa per te. Lo schermo praticamente privo di cornice si abbina a qualunque tipo di arredamento, mentre con i piedini sottili lo schermo sembra galleggiare sopra l’unità o il tavolo della TV. Oggi film, domani programmi e giochi e sport durante il weekend: Philips Smart TV 4K ti offre sempre immagini vivaci e connessione a dispositivi smart Android senza interruzioni. Prendilo su eBay scontato del 54% con un risparmio netto di 430 euro. Per acquistarla a un prezzo così economico non devi fare altro che aggiungere il codice coupon CASA23 del 10% che si va ad aggiungere al già sopracitato sconto del 54%.

Smart TV Philips 55PUS7406, prezzo BOMBA

Il tuo TV Philips 4K UHD è compatibile con tutti i principali formati HDR, incluso Dolby Vision. Che si tratti di una serie imperdibile o di un nuovo videogioco, le ombre saranno più profonde, le superfici luminose brilleranno e i colori saranno più realistici. Grazie all’eccellente supporto per audio e formati video Dolby, i contenuti HDR che guardi saranno davvero eccezionali. Potrai ammirare le immagini proprio come aveva immaginato il regista e sperimentare un audio ampio con chiarezza e profondità reali.

Il tuo TV Philips Android ti offre i contenuti che desideri, quando vuoi. Puoi personalizzare la schermata principale per visualizzare le tue app preferite, semplificando la riproduzione in streaming dei film e dei programmi che ami, oppure riprenderli da dove hai lasciato.

Questo Android TV Philips consente di scegliere l’assistente vocale. Usa i comandi vocali per controllare il TV tramite i dispositivi smart per la casa compatibili con Assistente Google. Fallo tuo a soli 404 euro con le spedizioni gratuite e con un risparmio di ben 350 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.