SMART TV 55'': queste sono le televisioni più scontate che dovete COMPRARE

Il Black Friday è alle porte e gli appassionati di tecnologia non vedono l’ora di catturare le migliori offerte, soprattutto quando si tratta di aggiornare il proprio sistema di intrattenimento. Se sei alla ricerca di un nuovo televisore da 55 pollici con sconti straordinari, Amazon è il posto giusto per te. Scopriamo insieme le offerte più vantaggiose su questi televisori dalle prestazioni eccezionali.

Televisori 55 pollici più scontati al Black Friday di Amazon

Amazon Black Friday offre una vasta selezione di televisori da 55 pollici provenienti dai migliori marchi del settore. Da Samsung a LG, passando per Sony e TCL, avrai l’imbarazzo della scelta per trovare il televisore che si adatta perfettamente alle tue esigenze e preferenze. Ma cinque sono i più scontati in assoluto:

Sony BRAVIA XR, XR-55X90L a 1.099,00€ invece di 1.399,00€



Samsung Crystal UHD UE55CU7190UXZT, Smart TV 55″ Serie CU7000 a 399,00€ invece di 529,99€



LG NanoCell 55NANO766QA Smart TV 4K 55″ Serie NANO76 2022, Processore α5 Gen 5 a 419,00€ invece di 449,99€



Hisense 55″ QLED 4K 2023 55E77KQ, Smart TV VIDAA U6 a 399,00€ invece di 449,00€

TCL 55CF630, 55″ (139 cm) a 399,00€ invece di 519,90€

Se stai cercando un televisore da 55 pollici con sconti incredibili, non perdere le offerte del Black Friday su Amazon. Con una vasta gamma di marchi e tecnologie avanzate, potrai trovare il televisore perfetto per le tue esigenze senza spendere una fortuna. Preparati a un’esperienza di intrattenimento di alta qualità grazie alle offerte imperdibili di Amazon durante questo Black Friday!

