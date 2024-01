Smart TV da 40" Hisense a soli 249€ su Amazon (anche in 5 rate)

In questa prima parte di giornata lo Smart TV Hisense da 40 pollici rientra tra le migliori offerte disponibili su Amazon. Il prezzo di vendita proposto è di 249 euro invece che 279 euro, grazie allo sconto dell’11%. In più, chi non vuole pagarlo tutto in una volta ha la possibilità di scegliere il pagamento rateale senza interessi da 49,80 euro al mese per 5 mesi. Ecco il link all’offerta.

Smart TV Hisense 40″ in offerta a 249€ su Amazon

Il modello Hisense in vendita su Amazon è un ottimo Smart TV da avere a casa grazie ad alcune caratteristiche chiave come la tecnologia Natural Color Enhancer, che garantisce colori vividi e realistici, e la presenza della modalità Gaming e Sport.

Ottimo anche il sistema operativo Smart VIDAA 4.2, con supporto ai controlli vocali Alexa e accesso alle piattaforme streaming più popolari, tra cui Netflix, RaiPlay e Prime Video.

Inoltre è da notare l’integrazione del sintonizzatore digitale terrestre T2 Satellitare S2 HEVC 10. Ciò significa che è un televisore compatibile con la recente introduzione del nuovo digitale terrestre.

Lo Smart TV HiSense 40 pollici è in offerta a soli 249 euro su amazon.it. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e questo consente di avere le spese di spedizione gratuite per gli utenti che sono abbonati a Prime. Da segnalare anche la disponibilità immediata del televisore: ordinandolo oggi non solo ci si assicura il prezzo più basso, ma anche la consegna ultra-rapida entro la prima metà di questa settimana.

